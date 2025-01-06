Чи є занурення у воду на Водохреще обов'язковим - відповідь священника

6 січня православні віряни та греко-католики святкують Водохреще, і хоча занурення у воду є популярною традицією, воно не є обов'язковим елементом святкування, розповів священник ПЦУ Георгій Коваленко в ефірі телеканалу КИЇВ24, передає УНН.

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"Сьогодні не є святом занурення у воду, і насправді немає обов’язкового купання", - сказав священник.

Він додав, що це може бути згадкою про те, що колись, напередодні Богоявлення, масово хрестилися християни, але це точно відбувалося не на наших землях, а десь південніше.

"Я б пожартував, що не варто плутати сплеск адреналіну в організмі від холодної води з дією благодаті Божої. Тому, скажімо так, якщо у когось є бажання, здоров’я дозволяє, і місцевість, де людина бажає зануритись, є безпечною, то це можна зробити", - додав Коваленко.

За його словами, це скоріше "прикраса" свята чи родзинка, а не його суть і не головна подія.

Правила безпечного занурення

Лікарка-кардіолог Олександра Телегузова в ефірі тим часом пояснила, як правильно занурюватися в холодну воду:

1. Відмовтеся від алкоголю та паління. Це не лише правильно з точки зору здоров’я, а й з релігійної.

2. Підготуйтеся до пірнання. Зробіть легку розминку, вмийтесь холодною водою, розітріть обличчя - це допоможе організму адаптуватися до температури води.

3. Занурюйтесь лише на три-п’ять секунд. Важливо занурюватися лише до рівня голови. Лікарка не рекомендує повне занурення з головою через ризик спазму судин.

4. Після пірнання зніміть вологий одяг. Це допоможе уникнути переохолодження та протягів. Ретельно витріть тіло та розітріть його.

5. Одразу йдіть у тепле приміщення. Після процедури випийте теплий чай або узвар для відновлення.

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