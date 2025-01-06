Является ли погружение в воду на Крещение обязательным - ответ священника

6 января православные верующие и греко-католики празднуют Крещение, и хотя погружение в воду является популярной традицией, оно не является обязательным элементом празднования, рассказал священник ПЦУ Георгий Коваленко в эфире телеканала КИЕВ24, передает УНН.

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"Сегодня не является праздником погружения в воду, и на самом деле нет обязательного купания", - сказал священник.

Он добавил, что это может быть упоминанием о том, что когда-то, накануне Богоявления, массово крестились христиане, но это точно происходило не на наших землях, а где-то южнее.

"Я бы пошутил, что не стоит путать всплеск адреналина в организме от холодной воды с действием благодати Божьей. Поэтому, скажем так, если у кого-то есть желание, здоровье позволяет, и местность, где человек желает окунуться, является безопасной, то это можно сделать", - добавил Коваленко.

По его словам, это скорее "украшение" праздника или изюминка, а не его суть и не главное событие.

Правила безопасного погружения

Врач-кардиолог Александра Телегузова в эфире тем временем объяснила, как правильно погружаться в холодную воду:

1. Откажитесь от алкоголя и курения. Это не только правильно с точки зрения здоровья, но и с религиозной.

2. Подготовьтесь к нырянию. Сделайте легкую разминку, умойтесь холодной водой, разотрите лицо - это поможет организму адаптироваться к температуре воды.

3. Погружайтесь только на три-пять секунд. Важно погружаться только до уровня головы. Врач не рекомендует полное погружение с головой из-за риска спазма сосудов.

4. После ныряния снимите влажную одежду. Это поможет избежать переохлаждения и сквозняков. Тщательно вытрите тело и разотрите его.

5. Сразу идите в теплое помещение. После процедуры выпейте теплый чай или узвар для восстановления.

Напомним

В Киеве определили безопасные локации для купания на Крещение и рассказали, где будут дежурить спасатели.