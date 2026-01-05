Атмосферные фронты обусловят ухудшение погоды, а к концу недели есть тенденция к существенному похолоданию - синоптик
Киев • УНН
6 января в Украине ожидаются сложные погодные условия из-за атмосферных фронтов южного циклона. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует снег, гололедицу, порывистый ветер и перепады температур.
Атмосферные фронты южного циклона принесут в Украину 6 января сложные зимние погодные условия с ночными морозами и снегом, гололедицей, порывистым ветром и местами оттепелью днем, сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.
Завтра в Украине - сложные погодные условия! Атмосферные фронты южного циклона обусловят снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый ветер
По прогнозу, ближайшей ночью будет мороз, а завтра, 6 января, днем температура воздуха повысится до оттепели и до "плюсов". "Соответственно, снег начнет переходить в дождь. Опасной может быть гололедица", - указала синоптик.
"Следующей ночью (на 7 января) начнет подмерзать снова и поэтому особенно опасной также может быть гололедица. Очень, очень осторожно передвигайтесь по улицам и тротуарам!" - подчеркнула Диденко.
Температура воздуха ночью 6 января ожидается -2...-6 градусов, в северных областях и на северо-востоке -5...-11 градусов, а завтра днем потеплеет до нуля на западе и севере Украины, на востоке до 0...+2 градусов, в центральных областях до +2...+6 градусов, а в южной части до +5...+12 градусов.
В Киеве, по данным синоптика, ближайшей ночью ожидается снег, а днем он перейдет в дождь или ледяной дождь. "В сочетании с порывистым ветром будет некомфортно, мягко говоря", - отметила Диденко. И добавила, что на дорогах гололедица, "днем ледяная каша". Температура воздуха в столице ближайшей ночью -5...-7, завтра днем потеплеет до оттепели.
"Между прочим, при таком потеплении будет съезжать снег с крыш, осторожно!" - указала она.
По ориентировочным прогнозам, которые еще потребуют уточнения, с 9-10 января в Украине предполагается существенное похолодание. Кому необходимо что-то или кого-то защитить от чрезмерного мороза, позаботьтесь об этом. Пусть этот прогноз погоды не сбудется, но подобная перестраховка имеет смысл. На старого Василия морозы отступят
Но подчеркнула, что "прогноз ориентировочный", "однако на сейчас, по прогностическим картам, есть тенденция к существенному похолоданию на несколько дней с 9-10 января".
