Атмосферные фронты обусловят ухудшение погоды, а к концу недели есть тенденция к существенному похолоданию - синоптик

Атмосферные фронты южного циклона принесут в Украину 6 января сложные зимние погодные условия с ночными морозами и снегом, гололедицей, порывистым ветром и местами оттепелью днем, сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram, пишет УНН.

Завтра в Украине - сложные погодные условия! Атмосферные фронты южного циклона обусловят снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, порывистый ветер - написала Диденко.

По прогнозу, ближайшей ночью будет мороз, а завтра, 6 января, днем температура воздуха повысится до оттепели и до "плюсов". "Соответственно, снег начнет переходить в дождь. Опасной может быть гололедица", - указала синоптик.

"Следующей ночью (на 7 января) начнет подмерзать снова и поэтому особенно опасной также может быть гололедица. Очень, очень осторожно передвигайтесь по улицам и тротуарам!" - подчеркнула Диденко.

Температура воздуха ночью 6 января ожидается -2...-6 градусов, в северных областях и на северо-востоке -5...-11 градусов, а завтра днем потеплеет до нуля на западе и севере Украины, на востоке до 0...+2 градусов, в центральных областях до +2...+6 градусов, а в южной части до +5...+12 градусов.

В Киеве, по данным синоптика, ближайшей ночью ожидается снег, а днем он перейдет в дождь или ледяной дождь. "В сочетании с порывистым ветром будет некомфортно, мягко говоря", - отметила Диденко. И добавила, что на дорогах гололедица, "днем ледяная каша". Температура воздуха в столице ближайшей ночью -5...-7, завтра днем потеплеет до оттепели.

"Между прочим, при таком потеплении будет съезжать снег с крыш, осторожно!" - указала она.

По ориентировочным прогнозам, которые еще потребуют уточнения, с 9-10 января в Украине предполагается существенное похолодание. Кому необходимо что-то или кого-то защитить от чрезмерного мороза, позаботьтесь об этом. Пусть этот прогноз погоды не сбудется, но подобная перестраховка имеет смысл. На старого Василия морозы отступят - сообщила Диденко.

Но подчеркнула, что "прогноз ориентировочный", "однако на сейчас, по прогностическим картам, есть тенденция к существенному похолоданию на несколько дней с 9-10 января".

