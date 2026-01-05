Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони

Християнське свято Водохреще православні в Україні святкуватимуть у вівторок, 6 січня. Хрещення Господнє або Богоявлення - одне з головних дванадесятих свят православної традиції. УНН розповідає про традиції та забобони у цей день, а також нагадує правила поведінки на водоймах.

Водохреще

Хрещення Господнє - останнє зі свят різдвяного циклу. Цього дня віряни святкують здійснення Таїнства Хрещення, яке Ісус Христос здійснив у віці 30 років на річці Йордан. Коли він вийшов на берег, то із небес почувся голос Бога-Отця, який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба.

Тому це свято ще називають Богоявленням. Віряни вважають, що саме Хрещення Господнє засвідчує таїнство Святої Трійці. Тому що саме в цей день Бог з’явився у трьох іпостасях: Бог Отець – у голосі, Син Божий – у плоті, Дух святий – у вигляді голуба.

Починаючи з 2024 року, свято Богоявлення відзначають за новим церковним календарем - тобто на 13 днів раніше, ніж раніше (19 січня).

Традиції та забобони

Цього дня віряни освячують воду, яка є головним символом свята. Християни вірять, що освячена вода на Водохреща має цілющі властивості, нею можна вилікуватись від недуг, тому її зберігають увесь рік і вона не псується.

За давніми традиціями, освячення води проводили просто неба на березі річок, озер чи струмків. Крім того, перед Водохрещем люди з льоду вирізали великий хрест і ставили його біля ополонки, у яку згодом пірнали. Вони вважали, що таким чином очищуються від гріхів та заряджаються здоров’ям на весь рік.

Предки вірили, що від погоди у цей день залежить весь наступний рік:

якщо у цей день ясна, однак морозна погода, літо буде спекотним та сухим;

снігопад обіцяє щедрий врожай на цілий рік;

на Водохреща заметіль – і в квітні буде хуртовина;

на дереві ви побачили іній, а на небі хмари – то до родючого року;

теплий день обіцяє багато хліба;

якщо день був сонячним та теплим, така погода протримається ще кілька тижнів.

Крім того, за повір’ями, у цей день не можна прати, проводити будь-які ворожіння, плакати. У народі вважали, що хто ллє сльози у це свято, той буде плакати й наступного року. Займатись фізичною працею у цей день також заборонено.

У Києві визначили безпечні локації для купання на Водохреще: де чергуватимуть рятувальники

Локації для купання на Водохреще в Києві

У КП "Плесо" закликали киян та гостей столиці у зв’язку з безпековою ситуацією утриматися від масових зібрань та традиційного купання у відкритих водоймах.

Водночас для забезпечення громадської безпеки та оперативного реагування на надзвичайні ситуації на території Києва 6 січня 2026 року у столиці будуть працювати спеціально підготовлені локації для занурення у воду з нагоди Водохреща. Вони облаштовані з урахуванням вимог безпеки та працюватимуть з 08:00 до 17:00 - заявили в КП.

Офіційні локації для занурення:

Голосіївський район: пляж "Галерний";

Деснянський район: пляж "Троєщина";

Дніпровський район: пляжі "Дитячий", "Венеція", "Тельбін","Веселка", "Райдуга";

Оболонський район: озера Вербне та Йорданське, пляж "Пуща-Водиця", зона відпочинку "Наталка", пляж на Оболонському острові

У підприємстві додали, що відповідно до рішення Ради оборони міста громадянам не рекомендовано відвідувати пляжі у місті.

У КМДА закликали киян утриматись від масових заходів на Водохреще

Безпека на водоймах

У Міністерстві внутрішніх справ закликали пам’ятати про обачність та відповідальність:

там, де занурення дозволені, обирайте лише облаштовані місця;

не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;

не залишайте дітей без нагляду.

У разі екстрених ситуацій, звертайтеся за допомогою відповідних служб – за телефоном 101, 102, 103 чи 112 - закликали в МВС.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій додали, що за давньою традицією українці пірнатимуть в ополонки, вшановуючи свято та загартовуючи дух, однак купання у крижаній воді – небезпечне.

Будьте уважні та обережні: обирайте лише офіційні місця, зважайте на стан здоров’я та дотримуйтеся правил безпеки. Нехай обачність і відповідальність стануть основою спокійного святкування. Радимо утриматися від відвідування масових подій та неухильно виконувати вимоги й обмеження, встановлені в період воєнного стану - закликали в ДСНС.

