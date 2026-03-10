$43.730.0850.540.36
19:48 • 10357 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Эксклюзив
19:03 • 21074 просмотра
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 20182 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 27419 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 33539 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
9 марта, 10:16 • 21711 просмотра
Весенняя посевная стартует позже - есть ли риски из-за подорожания горючего и что будет с ценами на продукты
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 48157 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
9 марта, 06:12 • 31310 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 47478 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Эксклюзив
8 марта, 14:42 • 65686 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 34286 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 44392 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Эксклюзив
9 марта, 11:13 • 48163 просмотра
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины9 марта, 08:38 • 49686 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 115816 просмотра
Число раненых в Днепре возросло, появились первые кадры последствий атаки

Киев • УНН

 • 238 просмотра

В результате атаки на Днепр пострадали семь человек, включая 12-летнего мальчика. Повреждены по меньшей мере восемь многоэтажек.

Число раненых в Днепре возросло, появились первые кадры последствий атаки

Число раненых в результате вражеской атаки на Днепр возросло до семи. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Подробности

По его словам, помощь врачей понадобилась трем женщинам, трем мужчинам и 12-летнему мальчику.

Двух женщин госпитализировали

- уточнил Ганжа.

Он также обнародовал кадры изуродованной из-за вражеской атаки днепровской многоэтажки. В доме разбиты окна и балконы.

В свою очередь городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, что в результате российской атаки повреждено по меньшей мере восемь многоэтажек. В домах разбито несколько сотен окон.

На месте развернута палатка для приема обращений от пострадавших. В ближайшие часы коммунальщики приступят к работе

- заверил Филатов.

Напомним

россияне поздно вечером в понедельник, 9 февраля, атаковали Днепр. В результате удара по городу произошел пожар. Взрывной волной повреждены многоэтажный дом и помещение банка.

рф может сосредоточить основной удар на Днепр в 2026 году - Филатов03.03.26, 13:51 • 3968 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Днепр (город)