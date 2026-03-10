Число раненых в Днепре возросло, появились первые кадры последствий атаки
В результате атаки на Днепр пострадали семь человек, включая 12-летнего мальчика. Повреждены по меньшей мере восемь многоэтажек.
Число раненых в результате вражеской атаки на Днепр возросло до семи. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
Подробности
По его словам, помощь врачей понадобилась трем женщинам, трем мужчинам и 12-летнему мальчику.
Двух женщин госпитализировали
Он также обнародовал кадры изуродованной из-за вражеской атаки днепровской многоэтажки. В доме разбиты окна и балконы.
В свою очередь городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, что в результате российской атаки повреждено по меньшей мере восемь многоэтажек. В домах разбито несколько сотен окон.
На месте развернута палатка для приема обращений от пострадавших. В ближайшие часы коммунальщики приступят к работе
Напомним
россияне поздно вечером в понедельник, 9 февраля, атаковали Днепр. В результате удара по городу произошел пожар. Взрывной волной повреждены многоэтажный дом и помещение банка.
