Число раненых в Днепре возросло, появились первые кадры последствий атаки

Число раненых в результате вражеской атаки на Днепр возросло до семи. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.

Подробности

По его словам, помощь врачей понадобилась трем женщинам, трем мужчинам и 12-летнему мальчику.

Двух женщин госпитализировали - уточнил Ганжа.

Он также обнародовал кадры изуродованной из-за вражеской атаки днепровской многоэтажки. В доме разбиты окна и балконы.

В свою очередь городской голова Днепра Борис Филатов рассказал, что в результате российской атаки повреждено по меньшей мере восемь многоэтажек. В домах разбито несколько сотен окон.

На месте развернута палатка для приема обращений от пострадавших. В ближайшие часы коммунальщики приступят к работе - заверил Филатов.

Напомним

россияне поздно вечером в понедельник, 9 февраля, атаковали Днепр. В результате удара по городу произошел пожар. Взрывной волной повреждены многоэтажный дом и помещение банка.

