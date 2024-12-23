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Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

Киев  •  УНН

 • 35317 просмотра

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Самые распространенные украинские рождественские приметы, запреты и традиции, передающиеся из поколения в поколение. От запрета выносить мусор до правил праздничного ужина и приема гостей.

Рождество не только один из важнейших праздников в христианской церковной традиции, но и один из самых почитаемых праздников для украинцев. Вероятно именно благодаря этому оно обросло множеством примет и суеверий, которые передаются из поколения в поколение. УНН собрал для вас самые распространенные, а вот соблюдать ли суеверия и доверять ли приметам - решать уже вам.

Во многих регионах Украины считалось, что первым на Рождество в дом должен зайти мужчина, лучше всего если темноволосый, это предвещало успех в новом году.

Считается, что в канун Рождества и на сам праздник, нельзя заниматься работой или домашними делами (кроме приготовления праздничного ужина). Однако, многие считают, что работа в удовольствие, даже в такой праздник, не грех.

Существует суеверие, что вместе с мусором из дома на Рождество можно вынести удачу или порядок в семье. Поэтому некоторые предпочитают не выносить мусор в эти праздничные дни.

Еще одно предостережение - не ссориться и не ругаться. Такой запрет касается всех церковных праздников, а в народе считают, что так можно навлечь беду. Но в целом конфликты и сквернословие и в обычный день не только не украшают человека, но и могут нанести проблемы.

На праздники мы обычно любим надевать красивую одежду, а вот наши предки верили, что если надеть новый наряд, то это привлечет к его хозяину достаток. Желательно чтобы одежда была светлой.

Наши предки не забывали на Рождество и о скоте, которую тоже угощали - это также должно было способствовать достатку. Чем это не повод побаловать домашних любимцев?

Рождественские запреты:

- Нельзя купаться;

- Нельзя стричь волосы;

- Нельзя переезжать в новый дом;

- Резать скот, охотиться или рыбачить;

- Нельзя ходить на кладбище.

Также едва ли не грехом считалось не попробовать все блюда на праздничном столе. Многие считают, что начинать ужин обязательно нужно с кутьи.

В то же время, не запрещается на Рождество употреблять алкоголь. Также не попали под запрет церковные таинства такие как венчание или крещение.

Хорошей приметой считалось ходить в гости или принимать гостей.

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Следует добавить, что на Рождество (25 декабря) завершается 40-дневный пост, а значит те, кто постился смогут есть мясо и другие продукты, которые были запрещены. Важно помнить, что из поста надо выходить правильно и постепенно - не следует сразу налегать на мясные блюда.

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Наши предки в канун Рождества могли ничего не есть вплоть до самого ужина. Блюда на Сочельник готовились исключительно постные и их обязательно должно было быть 12. Для защиты от темных сил на каждый угол стола клали зубчик чеснока. А накрыть стол нужно до того, как на небе взойдет первая звезда. Под стол хозяин дома обычно клал сено - напоминание того, что Спаситель родился в яслях. На покутье ставили дидух - символ предков, пришедший к нам из еще дохристианских времен.

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Украинцы вообще очень уважительно относились к предкам и на Сочельник обязательно ставили на стол тарелочку для них, в нее можно положить кутью или, например, яблоки.

Ужин по традиции должен начинаться с молитвы, а день Рождества с посещения церкви. После этого можно устроить праздничный обед.

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков22 дек. 2024, 16:58 • 133115 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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