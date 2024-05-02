Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

После длительного периода поста, когда организм привык к умеренному и однообразному рациону, первый день после поста является критическим для здоровья. Важно избегать внезапных и значительных изменений в диете. Почему не стоит "набрасываться" на еду, которой не было в меню во время поста? Как правильно и безопасно возвращаться к обычному рациону, сохраняя баланс между белками и овощами, и как влияет употребление алкоголя на уже адаптированный к легким овощным блюдам организм? Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Лариса Бойченко в комментарии УНН.

Гастроэнтеролог говорит, что после такого длительного поста, нужно постепенно вводить в свой рацион определенные продукты. Ведь если после поста человек внезапно начнет есть в большом количестве пищу, особенно с высоким содержанием белков и жиров, таких как жареные блюда или холодец - это может негативно повлиять на организм

Что можно есть в первый день после поста

"Во-первых, завтрак в день Пасхи называется разговеться, а не наесться. Поэтому лучше всего утром употребить кусочек Пасхи и яйцо", - отмечает гастроэнтеролог.

Она говорит, что обязательно должно быть много овощей, как это и было до Пасхи, а если уж и употреблять мясо, то это должно быть в обед и только маленькими кусочками.

"Важно съедать лишь небольшое количество мяса и обязательно дополнять его зеленью и овощами. В этот период после поста основную часть вашего питания, примерно 70-80%, должны составлять овощи, а остальные - белки", - добавила Лариса.

Врач советует после завтрака пить много воды в течение дня и обеспечить достаточное физическое движение. Активность поможет организму легко и эффективно переваривать пищу.

"Для первого дня после поста идеально подойдут блюда из менее жирных продуктов, таких как запеченные или тушеные овощи. Хорошим выбором будет также рыба, поскольку она является приоритетным продуктом, хотя традиционно в Украине на Пасху предпочтение отдают мясу. Поэтому на обед можно позволить себе небольшую порцию мяса. Вечером, если вы включаете молочные продукты в свой рацион, можно съесть творожную пасту или яйцо вместе с овощами. Это типичный рацион для первого дня после завершения поста", - говорит врач.

Рацион на второй день

"На второй день после поста можно немного расширить рацион, но важно увеличивать его объем постепенно, в течение как минимум трех, а лучше пяти дней, до возвращения к обычному питанию. Это позволит организму адаптироваться без стресса. Важно придерживаться того же соотношения: примерно 70% диеты должны составлять овощи", - говорит Лариса.

Она добавила, что постепенное расширение рациона соответствует принципам здорового питания, особенно после длительного периода ограничений в еде.

Также врач дала рекомендации, относительно потребления алкоголя после поста.

"Все зависит от индивидуальных особенностей человека и его здоровья. Для молодых, здоровых людей небольшое количество алкоголя может быть приемлемым. В случае с пожилыми людьми, несовершеннолетними, или теми, кто имеет хронические заболевания, я бы не рекомендовала употребление алкоголя, особенно во время изменений в рационе", - добавила она.

Гастроэнтеролог отметила, что употребление значительного количества алкоголя может привести к проблемам с пищеварением, спровоцировать обострение гастрита, если он уже есть, а также обострение хронического холецистита. Особенно поджелудочная железа может почувствовать стресс, ведь в течение 49 дней она работала в более легких условиях благодаря овощному рациону.

Она рассказала, что традиционные напитки как вино или кагор не всегда являются лучшим выбором.

"Более естественными для украинцев могут быть другие более крепкие напитки, где содержание спирта до 40%, но безопасная доза для здорового молодого человека составляет лишь 50 мл в день", - завершила госпожа Лариса.