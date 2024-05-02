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Як вийти з посту без шкоди для організму та не “накинутись” на шкідливу їжу: поради від гастроентеролога

Як вийти з посту без шкоди для організму та не “накинутись” на шкідливу їжу: поради від гастроентеролога

Київ • УНН

 • 229493 перегляди

Після тривалого голодування важливо поступово вводити продукти в свій раціон, починаючи з невеликих порцій овочів, риби і трохи м'яса, щоб дозволити організму адаптуватися без стресу і уникнути проблем з травленням.

Після тривалого періоду посту, коли організм звик до помірного та одноманітного раціону, перший день після посту є критичним для здоров'я. Важливо уникати раптових і значних змін у дієті. Чому не варто "накидатися" на їжу, якої не було в меню під час посту? Як правильно і безпечно повертатися до звичайного раціону, зберігаючи баланс між білками та овочами, та як впливає вживання алкоголю на вже адаптований до легких овочевих страв організм? Про це розповіла лікар-гастроентеролог Лариса Бойченко у коментарі УНН.

Гастроентеролог каже, що після такого тривалого посту, потрібно поступово вводити в свій раціон певні продукти. Адже якщо після посту людина раптово почне їсти у великій кількості їжу, особливо з високим вмістом білків та жирів, таких як смажені страви чи холодець - це може негативно вплинути на організм

Що можна їсти у перший день після посту

"По-перше, сніданок в день Пасхи називається розговітися, а не наїстися. Тому найкраще зранку спожити шматочок Пасхи і яйце", - зазначає гастроентеролог.

Вона каже, що обов'язково має бути багато овочів, як це і було до Пасхи, а якщо вже і вживати м’ясо, то це має бути в обід і лише маленькими шматочками.

"Важливо з'їдати лише невелику кількість м'яса і обов'язково доповнювати його зеленню та овочами. В цей період після посту основну частину вашого харчування, приблизно 70-80%, повинні складати овочі, а решта - білки", - додала пані Лариса.

Лікар радить після сніданку пити багато води протягом дня та забезпечити достатній фізичний рух. Активність допоможе організму легко і ефективно перетравлювати їжу.

"Для першого дня після посту ідеально підійдуть страви з менш жирних продуктів, таких як запечені або тушковані овочі. Хорошим вибором буде також риба, оскільки вона є пріоритетним продуктом, хоча традиційно в Україні на Пасху перевагу віддають м'ясу. Тому на обід можна дозволити собі невелику порцію м'яса. Ввечері, якщо ви включаєте молочні продукти в свій раціон, можна з'їсти сирну пасту або яйце разом з овочами. Це типовий раціон для першого дня після завершення посту", - каже лікар.

Раціон на другий день

"На другий день після посту можна трохи розширити раціон, але важливо збільшувати його об'єм поступово, протягом щонайменше трьох, а краще п'яти днів, до повернення до звичайного харчування. Це дозволить організму адаптуватися без стресу. Важливо дотримуватися того ж співвідношення: приблизно 70% дієти повинні складати овочі", - каже пані Лариса.

Вона додала, що поступове розширення раціону відповідає принципам здорового харчування, особливо після тривалого періоду обмежень у їжі.

Також лікар надала рекомендації, щодо споживання алкоголю після посту.

"Все залежить від індивідуальних особливостей людини та її здоров'я. Для молодих, здорових людей невелика кількість алкоголю може бути прийнятною. У випадку з людьми похилого віку, неповнолітніми, або тими, хто має хронічні захворювання, я б не рекомендувала вживання алкоголю, особливо під час змін у раціоні", - додала вона.

Гастроентеролог зауважила, що вживання значної кількості алкоголю може призвести до проблем з травленням, спровокувати загострення гастриту, якщо він уже є, а також загострення хронічного холециститу. Особливо підшлункова залоза може відчути стрес, адже протягом 49 днів вона працювала у більш легких умовах завдяки овочевому раціону.

Вона розповіла, що традиційні напої як вино або кагор не завжди є найкращим вибором.

"Більш природними для українців можуть бути інші міцніші напої, де вміст спирту до 40%, але безпечна доза для здорової молодої людини становить лише 50 мл на день", - завершила пані Лариса.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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