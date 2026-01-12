Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування

Сьогодні, 12 січня, в Україні відзначається День українського політв`язня. Традиція була запроваджена в 1975 році в Мордовських таборах з ініціативи В’ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості радянського режиму. Відтоді в цей день щороку згадуються українці, які постраждали за свої політичні переконання і прагнення бути вільними.

Саме цього дня 12 січня 1972 року після різдвяних вертепів почалася друга хвиля погрому української інтелігенції, яка поклала край руху шістдесятників. Того року протягом кількох днів у Києві та Львові були заарештовані Іван Світличний, Євген Сверстюк, Василь Стус, Леонід Плющ, Зіновій Антонюк, Іван Дзюба, В’ячеслав Чорновіл, Михайло Осадчий, Іван Гель, Стефанія Шабатура, Ірина Стасів-Калинець.

Наступна хвиля арештів відбулася у квітні-травні 1972 року. Загалом же у 1972-1974 роках було проведено більше тисячі обшуків, заарештовано 193 людини, з них 100 – за антирадянську пропаганду та 27 – за релігійні переконання.

Під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" у київському кінотеатрі "Україна" 4 вересня 1965 року літературний критик Іван Дзюба зі сцени, аспірант-літературознавець Василь Стус і журналіст В'ячеслав Чорновіл в залі закликали підвестися на знак протестів проти арештів українських інтелектуалів, які відбулися влітку 1965 року. Під листом протесту підписалося 140 присутніх.

За прагнення бути вільними кремль карав суворо: майже всі отримали 7 років ув’язнення в таборах суворого режиму та 5 років заслання - й виселені за межі України - в мордовію та пермську область росії, потім у Сибір та в Казахстан. Тих, кого режим боявся найбільше, відправлено до психлікарень.

Загалом боротьба радянського режиму з дисидентським рухом в Україні почалася ще в середині 50-тих років. Активізація національно-культурного життя після смерті Йосипа Сталіна, поява руху шістдесятників налякали вище партійне керівництво. Тому Комітет державної безпеки (таємна поліція) працював над тим, щоби придушити дисидентський рух. Лише за період "хрущовської відлиги" - з 1954 до 1964 року, було заарештовано майже 800 людей за так звану "антирадянську діяльність".

А в 1965-му, з 24 серпня до 4 вересня в Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Феодосії кагебісти заарештували понад 20 представників української інтелігенції. Серед них – брати Михайло та Богдан Горині, Іван Світличний, Святослав Караванський.

Традиція відзначення Дня українського політв’язня була запроваджена в 1975 році з ініціативи В’ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості радянського режиму. Ідею підтримала створена у 1976 році Українська гельсінська група, члени якої теж досить швидко попали під репресії.

Нинішня російська влада наслідує радянські методи боротьби з інакодумцями. Після початку російської агресії проти України в 2014 році на тимчасово окупованих РФ територіях розгорнувся справжній терор проти українців і кримських татар.

Після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року росіяни продовжують переслідувати українців на загарбаних територіях, скоювати воєнні злочини, порушувати права і свободи людини.

Зокрема, станом січень цього року окупанти незаконно ув’язнили 224 особи у тимчасово окупованому Криму, з них 133 - кримські татари.

