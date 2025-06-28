У Львові помер український поет і дисидент Ігор Калинець
Київ • УНН
У Львові український поет, дисидент та багаторічний політв'язень радянських таборів Ігор Калинець помер на 86-му році життя. Він був засуджений у 1972 році за свої вірші і перебував у Пермських концтаборах разом з іншими відомими українцями, також він є лауреатом Шевченківської премії.
У Львові помер український поет, письменник та дисидент Ігор Калинець. Він був багаторічним в’язнем радянських концтаборів, повідомив очільник Львіської ОВА Максим Козицький, пише УНН.
Дуже сумна звістка: на 86-му році життя не стало уродженця Львівщини Ігоря Калинця – видатного поета, письменника, дисидента та багаторічного політв’язня радянських таборів
Очільник ОВА додав, що Калинець був лауреатом численних нагород і відзнак, зокрема, Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Його слово було голосом свободи, а життя - прикладом незламності й відданості Україні
Також він висловив співчуття рідним та близьким Ігоря Калинця.
Це велика втрата для Львівщини та всієї нашої держави. Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким
Помер Валерій Шевчук - видатний український письменник-шістдесятник06.05.25, 11:55 • 9877 переглядiв
Довідково
Ігор Калинець народився 9 липня 1939 року. У 17-річному віці він приїхав на навчання до Львова. У 1972 році Ігор Калинець був засуджений радянськими органами на більше, ніж шість років ув’язнення суворого режиму і три роки заслання. Слідчі вважали, що вірші Калинця нібито "становлять велику загрозу існуванню радянської влади та монолітності СРСР". Перебував у Пермських концтаборах разом із багатьма іншими відомими українцями.
На засланні у Забайкаллі Ігор Калинець перебував разом із Іваном Світличним, Василем Стусом, Миколою Горбалем, Семеном Глузманом. На Забайкаллі поет перебував зі своєю дружиною Іриною Стасів-Калинець, публіцисткою і громадською діячкою (1940 – 2012).
Ігор Калинець ‒ автор 17 збірок поезії, численних прозових творів, публіцистичних статей. У 1992 році Ігор Калинець удостоєний Шевченківської премії за книжку вибраних поезій "Тринадцять аналогій".