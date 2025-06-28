У Львові помер український поет і дисидент Ігор Калинець

У Львові помер український поет, письменник та дисидент Ігор Калинець. Він був багаторічним в’язнем радянських концтаборів, повідомив очільник Львіської ОВА Максим Козицький, пише УНН.

Дуже сумна звістка: на 86-му році життя не стало уродженця Львівщини Ігоря Калинця – видатного поета, письменника, дисидента та багаторічного політв’язня радянських таборів - повідомив Козицький.

Очільник ОВА додав, що Калинець був лауреатом численних нагород і відзнак, зокрема, Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Його слово було голосом свободи, а життя - прикладом незламності й відданості Україні - зазначив Козицький.

Також він висловив співчуття рідним та близьким Ігоря Калинця.

Це велика втрата для Львівщини та всієї нашої держави. Світла пам’ять. Щирі співчуття рідним і близьким - додав Козицький.

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Довідково

Ігор Калинець народився 9 липня 1939 року. У 17-річному віці він приїхав на навчання до Львова. У 1972 році Ігор Калинець був засуджений радянськими органами на більше, ніж шість років ув’язнення суворого режиму і три роки заслання. Слідчі вважали, що вірші Калинця нібито "становлять велику загрозу існуванню радянської влади та монолітності СРСР". Перебував у Пермських концтаборах разом із багатьма іншими відомими українцями.

На засланні у Забайкаллі Ігор Калинець перебував разом із Іваном Світличним, Василем Стусом, Миколою Горбалем, Семеном Глузманом. На Забайкаллі поет перебував зі своєю дружиною Іриною Стасів-Калинець, публіцисткою і громадською діячкою (1940 – 2012).

Ігор Калинець ‒ автор 17 збірок поезії, численних прозових творів, публіцистичних статей. У 1992 році Ігор Калинець удостоєний Шевченківської премії за книжку вибраних поезій "Тринадцять аналогій".