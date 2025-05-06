Помер Валерій Шевчук - видатний український письменник-шістдесятник
Київ • УНН
На 86-му році життя помер відомий український письменник, перекладач Валерій Шевчук. Про це повідомила його дочка, додавши, що останні дні письменник перебував у важкому стані.
На 86-му році життя помер український письменник, історик, перекладач, представник шістдесятництва Валерій Шевчук.
Про це повідомила його дочка Юліана Шевчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Деталі
Відійшов у вічність на 86-му році життя мій батько, письменник Валерій Шевчук. Закінчилися його земні страждання..
Як вона зазначила у дописі, Валерій Шевчук помер в реанімації лікарні "Феофанія" у Києві. Останні дні письменник перебував у дуже тяжкому стані.
Доповнення
Валерій Шевчук народився 20 серпня 1939 року в Житомирі.
Його дебютне оповідання "Настунька" вийшло у 1961 році в збірці "Вінок Кобзареві". А вже у 1967 році став членом Спілки письменників України.
Шевчук відомий як автор історичних романів, новел і повістей, зокрема "Дім на горі", "Тіні зникають опівдні", "Око прірви", "Юнаки з вогненної печі", а також романом "Три листки за вікном", за який у 1987 році отримав Шевченківську премію.
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Крім того, він займався перекладацькою діяльністю, зокрема перекладав твори давньоукраїнської літератури. Його авторству належить близько 500 наукових і публіцистичних статей з історії літератури. У 1986 році його нагородили "Заслуженим діячем польської культури", у 1999 році — кавалером ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня, а у 2007 — почесним професором Києво-Могилянської академії.
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