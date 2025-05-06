Умер Валерий Шевчук – выдающийся украинский писатель-шестидесятник
Киев • УНН
На 86-м году жизни скончался известный украинский писатель, переводчик Валерий Шевчук. Об этом сообщила его дочь, добавив, что последние дни писатель находился в тяжелом состоянии.
На 86-м году жизни скончался украинский писатель, историк, переводчик, представитель шестидесятничества Валерий Шевчук.
Об этом сообщила его дочь Юлиана Шевчук на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Отошел в вечность на 86-м году жизни мой отец, писатель Валерий Шевчук. Закончились его земные страдания..
Как она отметила в заметке, Валерий Шевчук умер в реанимации больницы "Феофания" в Киеве. Последние дни писатель находился в очень тяжелом состоянии.
Дополнение
Валерий Шевчук родился 20 августа 1939 года в Житомире.
Его дебютный рассказ "Настунька" вышел в 1961 году в сборнике "Венок Кобзарю". А уже в 1967 году стал членом Союза писателей Украины.
Шевчук известен как автор исторических романов, новелл и повестей, в частности "Дом на горе", "Тени исчезают в полдень", "Глаз бездны", "Юноши из огненной печи", а также романом "Три листка за окном", за который в 1987 году получил Шевченковскую премию.
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Кроме того, он занимался переводческой деятельностью, в частности переводил произведения древнеукраинской литературы. Его авторству принадлежит около 500 научных и публицистических статей по истории литературы. В 1986 году его наградили "Заслуженным деятелем польской культуры", в 1999 году — кавалером ордена князя Ярослава Мудрого V степени, а в 2007 — почетным профессором Киево-Могилянской академии.
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