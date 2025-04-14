Умер перуанский писатель и лауреат Нобелевской премии Марио Варгас Льоса

Перуанский писатель Марио Варгас Льоса, лауреат Нобелевской премии по литературе и гигант латиноамериканской литературы, скончался в воскресенье, сообщила его семья на странице писателя в X, пишет УНН.

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"С глубокой грустью мы сообщаем, что наш отец, Марио Варгас Льоса, мирно скончался сегодня в Лиме в окружении своей семьи", - говорится в заявлении.

Ему было 89.

Он был плодовитым автором и эссеистом с такими известными романами, как "Город и псы" (La Ciudad y los Perros) и "Праздник Козла", и получил множество премий, в том числе Нобелевскую в 2010 году.

Адвокат и близкий друг писателя Энрике Герси подтвердил агентству Associated Press смерть и вспомнил последний день рождения писателя 28 марта в доме его дочери Морганы. "Он провел его счастливым; его окружили его близкие друзья, он ел свой торт, мы шутили в тот день, что впереди еще 89 лет, у него была долгая, плодотворная и свободная жизнь", - сказал Герси.

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