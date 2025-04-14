Помер перуанський письменник і лауреат Нобелівської премії Маріо Варгас Льйоса

Перуанський письменник Маріо Варгас Льйоса, лауреат Нобелівської премії з літератури та гігант латиноамериканської літератури, помер у неділю, повідомила його родина на сторінці письменника у X, пише УНН.

Деталі

"З глибоким сумом ми повідомляємо, що наш батько, Маріо Варгас Льйоса, мирно помер сьогодні в Лімі в оточенні своєї родини", - ідеться в заяві.

Йому було 89.

Він був плідним автором і есеїстом із такими відомими романами, як "Місто і пси" (La Ciudad y los Perros) і "Нечестивець, або Свято Козла", і отримав безліч премій, у тому числі Нобелівську 2010 року.

Адвокат і близький друг письменника Енріке Герсі підтвердив агенції Associated Press смерть і згадав останній день народження письменника 28 березня в будинку його доньки Моргани. "Він провів його щасливим; його оточили його близькі друзі, він їв свій торт, ми жартували того дня, що попереду ще 89 років, у нього було довге, плідне та вільне життя", - сказав Герсі.

Лауреата Нобелівської премії миру засудили до тюремного терміну в Бангладеш