Спасатель погиб во время тушения пожара в Житомирской области, еще один - травмирован

В поселке Романов во время тушения пожара в двухэтажном здании погиб спасатель, еще один получил травмы. Пожар продолжался почти 5 часов из-за сложных условий тушения и особенностей конструкции здания.