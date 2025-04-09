В Житомире мужчина, которого сопровождали в ВВК, применил перцовый газ против работников ТЦК и пытался сбежать. На видео зафиксирован момент задержания для предотвращения побега.
В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.
С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.
Ночью 16 марта россия атаковала Украину 90 дронами, 47 из которых были сбиты силами ПВО. Под ударом оказались Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.
За неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 261 тысяча украинцев. Больше всего случаев зафиксировано в Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской и Черкасской областях.
СБУ задержала подростка, который по заданию рф планировал взорвать самодельную взрывчатку на Аллее Славы Героям. Россияне намеревались дистанционно активировать взрывное устройство вместе с исполнителем.
В результате массированной атаки с воздуха повреждены здания в Житомирском районе. Пострадавшая женщина и двое детей госпитализированы.
В Житомире нетрезвый мужчина ударил ногой в лицо 7-летнего пасынка, который вступился за мать во время семейного конфликта. Женщину с детьми поместили в приют, а против обидчика открыли уголовное производство.
В селе Заможное Житомирского района в частном доме произошел смертельный пожар. Погибло четыре человека, среди которых двое детей, еще один человек госпитализирован.
СБУ задержала 16-летнюю девушку, которая изготовила взрывные устройства по заказу российских спецслужб.
В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха из-за низкой скорости ветра и тумана. Вредные вещества накапливаются в приземном слое атмосферы, особенно от промышленности и транспорта.
В столице наблюдается ухудшение качества воздуха из-за накопления пыли и неблагоприятных погодных условий. Киевлянам рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.
Камеры зафиксировали, как воспитательница детсада №58 в Житомире толкала детей во время прогулки. Образовательный омбудсмен отреагировал на инцидент, воспитательницу уволили, начато служебное расследование.
СБУ раскрыла детали взрыва в Ровенском ТЦК, где погиб 21-летний исполнитель теракта. россияне дистанционно взорвали завербованного агента сразу после входа в здание, ранив 8 военных.
Водитель Volkswagen Passat не остановился во время минуты молчания по погибшим на войне, проигнорировав требование регулировщика. Правоохранители нашли нарушителя и оштрафовали его за проезд на запрещающий жест.
57-летний мужчина во время ссоры бросил гранату в комнату, где находились переселенка из Донецкой области и ее 13-летняя дочь. Женщина получила легкие травмы и контузию, ребенок не пострадал, а нападавшего взяли под стражу.
В Житомире задержали двух агентов рф, которые планировали взорвать наряд полиции с помощью самодельных взрывных устройств. Злоумышленники арендовали квартиру и установили две взрывчатки, одну из которых спрятали в игрушке.
В Житомирской области сотрудник судмедэкспертизы срезал золотое обручальное кольцо с руки погибшего защитника ВСУ и сдал его в ломбард за 3900 грн. Вдова заметила отсутствие украшения после погребения мужа.
В результате атаки вражеских дронов повреждена АЗС в Житомирском районе, включая помещения, колонки и автомобили. Один человек получил осколочные ранения и был госпитализирован.
Из-за снижения температуры потребление электроэнергии выросло на 7,6% по сравнению с прошлым рабочим днем. После ночной атаки дронов в Житомирской области введены аварийные отключения.
В столице Украины объявлена воздушная тревога, жителей просят направляться в укрытия. Воздушные Силы ВСУ фиксируют движение вражеских беспилотников над несколькими областями, включая Киевскую.
В Бердичеве задержали двух подозреваемых в теракте возле здания ТЦК. По данным следствия, они изготовили и взорвали взрывное устройство по указанию российских кураторов.
На трассе Киев-Чоп возле Коростышева столкнулись Mercedes Sprinter и грузовик ГАЗ. В результате ДТП пострадали 4 человека, включая ребенка 2008 года рождения, одну женщину пришлось деблокировать спасателям.
Государственная исполнительная служба в Бердичеве арестовала 5 пар носков должника и выставила их на аукцион через "Сетам". Стартовая цена каждой пары составляет 20 гривен.
В поселке Ружин Бердичевского района две женщины и мужчина отравились угарным газом в частном доме. Все пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение местной больницы.
Около тысячи украинцев вернулись на временно оккупированные территории. Из 4,9 млн ВПЛ в целом 29 тысяч человек вернулись к предыдущим местам проживания, большинство - на условно безопасные территории.
На Житомирщине задержали группу лиц, которые требовали деньги у раненого военного и его жены. Злоумышленники угрожали супругам физической расправой, требуя 3000 долларов США в течение двух недель.
73-летняя киевлянка отдала мошенникам 380 тысяч гривен, поверив в историю о срочной операции дочери в Германии. Полиция задержала одну из подозреваемых в Житомире, изъяв часть средств.
В поселке Романов во время тушения пожара в двухэтажном здании погиб спасатель, еще один получил травмы. Пожар продолжался почти 5 часов из-за сложных условий тушения и особенностей конструкции здания.
В результате ракетного удара 250 тысяч абонентов в 681 населенном пункте Ровенской области остались без электроснабжения. Остановлено 14 котельных, повреждены жилые дома.