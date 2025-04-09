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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29445 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Житомире мужчина пытался сбежать от ТЦК, распылив баллончик с перцовым газом: детали инцидента

В Житомире мужчина, которого сопровождали в ВВК, применил перцовый газ против работников ТЦК и пытался сбежать. На видео зафиксирован момент задержания для предотвращения побега.

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В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.

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С понедельника в разных регионах Украины заработают еще 40 камер автофиксации скорости: где именно

С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.

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Силы ПВО уничтожили 47 из 90 вражеских БПЛА

Ночью 16 марта россия атаковала Украину 90 дронами, 47 из которых были сбиты силами ПВО. Под ударом оказались Черниговская, Киевская, Харьковская и Одесская области.

Война • 16 марта, 07:18 • 27627 просмотра

Заболеваемость ОРВИ падает, но превышение эпидпорога высокого уровня до сих пор в 5 областях - Минздрав

За неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболели 261 тысяча украинцев. Больше всего случаев зафиксировано в Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской и Черкасской областях.

Общество • 13 марта, 09:00 • 16875 просмотра

Правоохранители предотвратили теракт в Житомире: задержан 16-летний агент рф

СБУ задержала подростка, который по заданию рф планировал взорвать самодельную взрывчатку на Аллее Славы Героям. Россияне намеревались дистанционно активировать взрывное устройство вместе с исполнителем.

Война • 28 февраля, 17:03 • 31349 просмотра

В Житомирской области от атаки рф пострадали женщина и дети

В результате массированной атаки с воздуха повреждены здания в Житомирском районе. Пострадавшая женщина и двое детей госпитализированы.

Война • 25 февраля, 07:29 • 26649 просмотра

Был зол на жену: в Житомире отчим ударил 7-летнего пасынка ногой в лицо

В Житомире нетрезвый мужчина ударил ногой в лицо 7-летнего пасынка, который вступился за мать во время семейного конфликта. Женщину с детьми поместили в приют, а против обидчика открыли уголовное производство.

Общество • 22 февраля, 17:57 • 31479 просмотра

Трагический пожар на Житомирщине: среди погибших - двое детей

В селе Заможное Житомирского района в частном доме произошел смертельный пожар. Погибло четыре человека, среди которых двое детей, еще один человек госпитализирован.

Криминал и ЧП • 22 февраля, 17:00 • 32222 просмотра

16-летняя агентка рф изготовила взрывчатку для подрыва полиции в Житомире, ее задержали - СБУ

СБУ задержала 16-летнюю девушку, которая изготовила взрывные устройства по заказу российских спецслужб.

Война • 13 февраля, 08:10 • 35587 просмотра

Высокий уровень загрязнения воздуха в Киеве: Минсреды назвало причину

В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха из-за низкой скорости ветра и тумана. Вредные вещества накапливаются в приземном слое атмосферы, особенно от промышленности и транспорта.

Киев • 13 февраля, 07:10 • 36676 просмотра

В Киеве ухудшение состояния воздуха: что стало причиной

В столице наблюдается ухудшение качества воздуха из-за накопления пыли и неблагоприятных погодных условий. Киевлянам рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить больше воды.

Киев • 12 февраля, 07:57 • 51170 просмотра

В житомирском детсаду воспитательница применила силу к малышам на прогулке: Образовательный омбудсмен отреагировал

Камеры зафиксировали, как воспитательница детсада №58 в Житомире толкала детей во время прогулки. Образовательный омбудсмен отреагировал на инцидент, воспитательницу уволили, начато служебное расследование.

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россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК

СБУ раскрыла детали взрыва в Ровенском ТЦК, где погиб 21-летний исполнитель теракта. россияне дистанционно взорвали завербованного агента сразу после входа в здание, ранив 8 военных.

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Во время минуты молчания проигнорировал требование об остановке движения: в Ровно оштрафовали водителя

Водитель Volkswagen Passat не остановился во время минуты молчания по погибшим на войне, проигнорировав требование регулировщика. Правоохранители нашли нарушителя и оштрафовали его за проезд на запрещающий жест.

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На Запорожье мужчина бросил гранату в женщину с ребенком: его отправили под стражу

57-летний мужчина во время ссоры бросил гранату в комнату, где находились переселенка из Донецкой области и ее 13-летняя дочь. Женщина получила легкие травмы и контузию, ребенок не пострадал, а нападавшего взяли под стражу.

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В Житомире предотвратили теракт против полицейских: взрывчатка была спрятана в игрушке

В Житомире задержали двух агентов рф, которые планировали взорвать наряд полиции с помощью самодельных взрывных устройств. Злоумышленники арендовали квартиру и установили две взрывчатки, одну из которых спрятали в игрушке.

Криминал и ЧП • 23 января, 08:34 • 23700 просмотра

Работник морга украл кольцо с тела погибшего военного и сдал в ломбард: какое наказание его ждет

В Житомирской области сотрудник судмедэкспертизы срезал золотое обручальное кольцо с руки погибшего защитника ВСУ и сдал его в ломбард за 3900 грн. Вдова заметила отсутствие украшения после погребения мужа.

Война • 15 января, 13:49 • 33125 просмотра

В Житомирской области из-за атаки рф дронами есть повреждения на АЗС, ранен человек

В результате атаки вражеских дронов повреждена АЗС в Житомирском районе, включая помещения, колонки и автомобили. Один человек получил осколочные ранения и был госпитализирован.

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После ночной атаки рф дронами в Житомирской области аварийные отключения, потребление света возросло - Укрэнерго

Из-за снижения температуры потребление электроэнергии выросло на 7,6% по сравнению с прошлым рабочим днем. После ночной атаки дронов в Житомирской области введены аварийные отключения.

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В Киеве объявлена воздушная тревога

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Взорвали взрывчатку возле ТЦК на Житомирщине по заказу рф: задержаны двое подозреваемых

В Бердичеве задержали двух подозреваемых в теракте возле здания ТЦК. По данным следствия, они изготовили и взорвали взрывное устройство по указанию российских кураторов.

Война • 27 декабря, 09:15 • 20893 просмотра

На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и микроавтобус: среди пострадавших ребенок

На трассе Киев-Чоп возле Коростышева столкнулись Mercedes Sprinter и грузовик ГАЗ. В результате ДТП пострадали 4 человека, включая ребенка 2008 года рождения, одну женщину пришлось деблокировать спасателям.

Криминал и ЧП • 19 декабря, 09:53 • 12886 просмотра

В Бердичеве арестовали и выставили на аукцион 5 пар носков должника

Государственная исполнительная служба в Бердичеве арестовала 5 пар носков должника и выставила их на аукцион через "Сетам". Стартовая цена каждой пары составляет 20 гривен.

Общество • 13 декабря, 14:14 • 18615 просмотра

На Житомирщине три человека попали в реанимацию из-за отравления угарным газом

В поселке Ружин Бердичевского района две женщины и мужчина отравились угарным газом в частном доме. Все пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение местной больницы.

Общество • 12 декабря, 21:15 • 16632 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, сколько украинцев вернулись на оккупированные территории

Около тысячи украинцев вернулись на временно оккупированные территории. Из 4,9 млн ВПЛ в целом 29 тысяч человек вернулись к предыдущим местам проживания, большинство - на условно безопасные территории.

Общество • 12 декабря, 20:10 • 41727 просмотра

Группа вымогателей угрожала раненому военному: требовали 3000 долларов

На Житомирщине задержали группу лиц, которые требовали деньги у раненого военного и его жены. Злоумышленники угрожали супругам физической расправой, требуя 3000 долларов США в течение двух недель.

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В Киеве мошенница обманула пенсионерку на более 380 тысяч гривен

73-летняя киевлянка отдала мошенникам 380 тысяч гривен, поверив в историю о срочной операции дочери в Германии. Полиция задержала одну из подозреваемых в Житомире, изъяв часть средств.

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Спасатель погиб во время тушения пожара в Житомирской области, еще один - травмирован

В поселке Романов во время тушения пожара в двухэтажном здании погиб спасатель, еще один получил травмы. Пожар продолжался почти 5 часов из-за сложных условий тушения и особенностей конструкции здания.

Общество • 28 ноября, 10:05 • 15685 просмотра

Последствия ракетного удара рф по Ровенской области: в ОВА рассказали о ситуации со светом и водой

В результате ракетного удара 250 тысяч абонентов в 681 населенном пункте Ровенской области остались без электроснабжения. Остановлено 14 котельных, повреждены жилые дома.

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