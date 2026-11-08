В Житомире школы переведут на дистанционное обучение из-за отсутствия отопления

В Житомире ряд школ, оставшихся без отопления из-за российского удара по котельной вечером 7 ноября, перейдут на дистанционный формат обучения. А детей из детских садов, где сейчас нет отопления, временно переведут в другие учреждения дошкольного образования. Об этом сообщает Житомирский городской совет, пишет УНН.

Школы, в которых нет отопления, временно перейдут на дистанционное обучение. Об этом родителей проинформируют администрации учреждений через школьные чаты. В детских садах, где сейчас нет отопления, детей временно переведут в другие учреждения дошкольного образования. Об этом родителей также проинформируют директора учреждений через родительские чаты - говорится в сообщении.

В то же время городские больницы и поликлиники продолжают работать, лечебный процесс не прерывается.

В городском совете добавили, что коммунальные службы делают все возможное, чтобы восстановить работу котельной и вернуть тепло в дома и учреждения города. Для этого бригады специалистов работают в усиленном режиме.

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