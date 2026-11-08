Правительство распределило 15 млн грн помощи Всемирной продовольственной программы ООН: куда пойдут средства
Киев • УНН
Помощь ООН распределили между 203 школами в шести прифронтовых областях. Средства пойдут на оборудование столовых без расходов из бюджетов.
Правительство распределило более 15 млн грн помощи Всемирной продовольственной программы ООН на закупку оборудования для школьных столовых и пищеблоков в 203 прифронтовых учебных заведениях. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, информирует УНН.
Детали
По его словам, поддержка охватит школы в шести областях: Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.
Это поможет улучшить условия приготовления пищи и организацию питания учащихся начальных классов, в частности в общинах вблизи линии фронта
Он добавил, что финансирование полностью обеспечено за счет международной помощи и не требует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов.
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