В Запорожской области россияне атаковали дроном автомобиль с гуманитарной помощью

$44.610.0952.130.26
ukenru
13:23 • 3164 просмотра
СЕО Fire Point Ирина Терех: "Наверное, я первая женщина, которая строит украинский завод по производству ракетного топлива на территории НАТО"
12:56 • 5446 просмотра
ВАКС арестовал Максима Микитася с залогом в 30 млн гривен
Эксклюзив
11:54 • 12776 просмотра
«Два дня лечили водой»: родственники мужчины, умершего в белоцерковской больнице, убеждены во врачебной халатности
08:31 • 21012 просмотра
Зеленский подтвердил поражение НПЗ в перми и аэродрома "мариновка", повреждение Су-34Video
Эксклюзив
21 августа, 07:28 • 22630 просмотра
Кабмин должен создать межведомственную рабочую группу для решения проблемы налогообложения авиализинга - нардеп Крейденко
21 августа, 05:20 • 21960 просмотра
рф атаковала пункт пропуска на границе с Молдовой, работу приостановленоPhoto
21 августа, 02:02 • 20741 просмотра
Крупнейший итальянский производитель оружия создаёт «лабораторию дронов» в Украине — СМИ
21 августа, 00:21 • 34765 просмотра
В Соломенском районе Киева завершили аварийные работы после вражеской атакиPhoto
20 августа, 18:57 • 40607 просмотра
"Будущее помнит": в столице на монументе «Родина-мать» запустили арт-инсталляциюPhotoVideo
20 августа, 18:39 • 34813 просмотра
Sense Bank продадут, а средства от продажи направят на нужды Сил обороны — Корецкий
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+32°
3.6м/с
41%
745мм
Популярные новости
Россия продвигает фейк о разделе Украины между западными соседями — ЦПД21 августа, 04:31 • 4480 просмотра
Из-за атак рф четыре области частично без света, потребление растет из-за жары07:52 • 15096 просмотра
"Одиссея" Нолана обогнала "Дэдпула и Росомаху" и стала самым кассовым фильмом с рейтингом R08:59 • 15244 просмотра
Fire Point планирует вывести перехватчики баллистических целей FP-7.x на поле боя в середине 2027 года 09:44 • 19728 просмотра
Силы обороны поразили НПЗ "лукойла" в перми на расстоянии более 1500 км - Генштаб09:51 • 6836 просмотра
публикации
«Два дня лечили водой»: родственники мужчины, умершего в белоцерковской больнице, убеждены во врачебной халатности
Эксклюзив
11:54 • 12776 просмотра
Fire Point планирует вывести перехватчики баллистических целей FP-7.x на поле боя в середине 2027 года 09:44 • 20128 просмотра
Зарплаты и боевые выплаты военных в 2026 году: кто и на какие суммы может рассчитывать19 августа, 16:55 • 120695 просмотра
Енот дома: почему милый зверёк может стать серьёзным испытанием для владельца
Эксклюзив
19 августа, 15:39 • 136180 просмотра
Откуда берутся мошки в квартире и как быстро от них избавиться19 августа, 14:55 • 115668 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Ирина Мудрая
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Одесса
Львов
Реклама
УНН Lite
"Одиссея" Нолана обогнала "Дэдпула и Росомаху" и стала самым кассовым фильмом с рейтингом R08:59 • 15542 просмотра
Рамина Эсхакзай объявила о помолвке с военнослужащимPhoto19 августа, 15:30 • 91116 просмотра
Том Холланд может заработать более $100 млн за нового "Человека-паука"19 августа, 06:00 • 110970 просмотра
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 144441 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 146984 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Financial Times
Старлинк
Отопление

В Запорожской области россияне атаковали дроном автомобиль с гуманитарной помощью

Киев • УНН

 • 2124 просмотра

В Запорожской области дрон атаковал автомобиль с гуманитарной помощью, ранив мужчину. За сутки область подверглась 1069 ударам, пострадали четыре человека.

В Запорожской области россияне атаковали дроном автомобиль с гуманитарной помощью

В Запорожской области российские войска ударили дроном по автомобилю с гуманитарной помощью, есть раненый, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров в соцсетях, пишет УНН.

Враг терроризирует Кушугумскую громаду. россияне атаковали FPV-дроном автомобиль с гуманитарной помощью. Ранен мужчина, ему оказана необходимая помощь 

- написал Фёдоров.

Ранее сегодня Фёдоров сообщил о других ударах рф в Запорожском районе, погибшем человеке и раненых.

По его словам, российская управляемая авиабомба ударила по частному дому в Камышевахе. Дом разрушен, также повреждены расположенные рядом здания. Погибла 46-летняя женщина, ранения получил 53-летний мужчина.

Ещё ранее три человека были ранены в результате вражеских атак на Запорожский район. "российский fpv-дрон ударил по частному дому в Кушугуме. Ранения получили 46-летняя женщина и 47-летний мужчина. В этом же посёлке ранен и 59-летний мужчина в результате удара дрона по открытой территории. В Балабино fpv ударил по автомобилю, припаркованному во дворе частного дома. Ранения получил 59-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - указывал Фёдоров.

Дополнение

По данным ГУНП в области, в течение минувших суток россияне нанесли 1069 ударов по Запорожской области, ранены четыре человека.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Взрывы
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Запорожская область
Иван Федоров