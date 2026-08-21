В Запорожской области россияне атаковали дроном автомобиль с гуманитарной помощью

В Запорожской области российские войска ударили дроном по автомобилю с гуманитарной помощью, есть раненый, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров в соцсетях, пишет УНН.

Враг терроризирует Кушугумскую громаду. россияне атаковали FPV-дроном автомобиль с гуманитарной помощью. Ранен мужчина, ему оказана необходимая помощь - написал Фёдоров.

Ранее сегодня Фёдоров сообщил о других ударах рф в Запорожском районе, погибшем человеке и раненых.

По его словам, российская управляемая авиабомба ударила по частному дому в Камышевахе. Дом разрушен, также повреждены расположенные рядом здания. Погибла 46-летняя женщина, ранения получил 53-летний мужчина.

Ещё ранее три человека были ранены в результате вражеских атак на Запорожский район. "российский fpv-дрон ударил по частному дому в Кушугуме. Ранения получили 46-летняя женщина и 47-летний мужчина. В этом же посёлке ранен и 59-летний мужчина в результате удара дрона по открытой территории. В Балабино fpv ударил по автомобилю, припаркованному во дворе частного дома. Ранения получил 59-летний мужчина. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - указывал Фёдоров.

Дополнение

По данным ГУНП в области, в течение минувших суток россияне нанесли 1069 ударов по Запорожской области, ранены четыре человека.