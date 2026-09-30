В Киеве ввели экстренные отключения света
Киев • УНН
В Киеве по команде "Укрэнерго" действуют экстренные отключения, графики не применяются. Из-за обстрелов обесточены потребители в шести областях.
В Киеве ввели экстренные отключения света, графики не действуют, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Киев: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения, во время экстренных отключений графики не действуют
российские атаки вызвали задержки поездов в Украине 30 сентября30.09.26, 13:35 • 3150 просмотров
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Как ранее сообщили в Минэнерго, в результате боевых действий и обстрелов Россией энергетической инфраструктуры на утро обесточена часть потребителей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут восстановительные работы.