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После ударов РФ перебои с электричеством в Киеве и пяти областях

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Из-за обстрелов энергоинфраструктуры обесточена часть потребителей в Киеве и пяти областях. Ограничений на 30 сентября не прогнозируют.

После ударов РФ перебои с электричеством в Киеве и пяти областях

Россия нанесла удар по энергетике, и утром 30 сентября фиксируются перебои с электричеством в Киеве и 5 областях. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Минэнерго.

Атаки рф

В результате боевых действий и обстрелов Россией энергетической инфраструктуры утром обесточена часть потребителей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях

- сообщили в Минэнерго.

Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут восстановительные работы, добавили в ведомстве.

россия атаковала энергетику в Украине, с утра новые попадания - ситуация по областям30.09.26, 09:33 • 1178 просмотров

Будут ли графики

"Применение ограничений сегодня не прогнозируется", — говорится в сообщении.

В то же время сегодня украинцев попросили, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время — с 10:00 до 16:00.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 30 сентября, по состоянию на 09:30 оно было на 2,1% ниже, чем в это же время предыдущего  дня — во вторник. Причина изменений — ясная погода во всех регионах Украины, кроме части восточных областей. Это обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети. Вчера, 29 сентября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 1,3% выше, чем максимум предыдущего дня — в понедельник, 28 сентября.

Юлия Шрамко

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