Після ударів рф перебої зі світлом у Києві та п'яти областях
Київ • УНН
Через обстріли енергоінфраструктури знеструмлено частину споживачів у Києві та п’яти областях. Обмежень на 30 вересня не прогнозують.
росія вдарила по енергетиці, і на ранок 30 вересня фіксують перебої зі світлом у Києві і 5 областях. Про це УНН пише з посиланням на дані Міненерго.
Атаки рф
Внаслідок бойових дій та обстрілів росією енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях
Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, додали у відомстві.
росія атакувала енергетику в Україні, з ранку нові влучання - ситуація по областях30.09.26, 09:33 • 1672 перегляди
Чи будуть графіки
"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується", - ідеться у повідомленні.
Водночас сьогодні українців попросили, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 16:00.
За даними Укренерго, споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 30 вересня, станом на 09:30, воно було на 2,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – ясна погода в усіх регіонах України, крім частини східних областей. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Вчора, 29 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,3% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 28 вересня.