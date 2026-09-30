Після ударів рф перебої зі світлом у Києві та п'яти областях

$44.860.0550.930.05
ukenru
Ексклюзив
06:35 • 13209 перегляди
"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму
05:16 • 12076 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконами" і балістикою - знешкоджено п'ять ракет і 155 зі 188 дронів
02:27 • 26295 перегляди
Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ
30 вересня, 01:26 • 29161 перегляди
Нічна атака на Київ: двоє поранених, спалахнули пожежі
30 вересня, 00:27 • 23265 перегляди
росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням
29 вересня, 22:52 • 23257 перегляди
Переговори щодо України можуть початися незабаром - Вадефуль
29 вересня, 21:23 • 23651 перегляди
Дрони атакували Харків: пошкоджено будинки й авто, постраждала дитина
29 вересня, 17:59 • 35341 перегляди
У Києві після атак по дата-центрах можливі збої в оплаті проїзду - як розрахуватись
29 вересня, 17:28 • 34332 перегляди
Зеленський затвердив далекобійні операції на жовтень і зробив заяву щодо протидії реактивним "шахедам"Photo
29 вересня, 16:13 • 51943 перегляди
Всесвітній день серця: як знизити ризики та не пропустити небезпечні симптоми
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.6м/с
58%
759мм
Популярнi новини
У Токіо вже 34 дні безперервно ллє дощ29 вересня, 22:21 • 10749 перегляди
путін приховує від росіян реальний стан економіки рф - ЦПД29 вересня, 23:23 • 12607 перегляди
Парламент Словаччини звільнив міністра, коаліція Фіцо під загрозою29 вересня, 23:56 • 16098 перегляди
50 країн і чотири організації пообіцяли сприяти поверненню додому депортованих українських дітей30 вересня, 00:55 • 13854 перегляди
Трамп назвав Кім Чен Ина другом і визнав ядерні потужності КНДРVideo30 вересня, 01:56 • 5098 перегляди
Публікації
"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму
Ексклюзив
06:35 • 13230 перегляди
85-ті роковини трагедії Бабиного Яру: Україна вшановує пам’ять жертв29 вересня, 16:32 • 45440 перегляди
Всесвітній день серця: як знизити ризики та не пропустити небезпечні симптоми29 вересня, 16:13 • 51952 перегляди
У рф впав бомбардувальник Ту-95, один з таких обстрілював “Охматдит” - що відомо про літакPhotoVideo29 вересня, 14:38 • 41264 перегляди
Сінабони вдома: 5 рецептів пухких булочок із різними начинкамиPhoto29 вересня, 12:47 • 49264 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Марченко
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Рідний для всієї країни "Шева" - Зеленський емоційно привітав Шевченка з ювілеємVideo29 вересня, 19:04 • 28985 перегляди
Шевченко опинився у “Мілані” завдяки VHS-касеті - ЗМІ пригадали перехід “Шеви” до ІталіїVideo29 вересня, 17:12 • 35849 перегляди
Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батькаVideo29 вересня, 13:55 • 39293 перегляди
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою29 вересня, 02:04 • 46873 перегляди
Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"29 вересня, 00:05 • 48475 перегляди
Актуальне
The Guardian
Техніка
Tesla Model Y
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ЗАЗ Таврія

Після ударів рф перебої зі світлом у Києві та п'яти областях

Київ • УНН

 • 1560 перегляди

Через обстріли енергоінфраструктури знеструмлено частину споживачів у Києві та п’яти областях. Обмежень на 30 вересня не прогнозують.

Після ударів рф перебої зі світлом у Києві та п'яти областях

росія вдарила по енергетиці, і на ранок 30 вересня фіксують перебої зі світлом у Києві і 5 областях. Про це УНН пише з посиланням на дані Міненерго.

Атаки рф

Внаслідок бойових дій та обстрілів росією енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлена частина споживачів у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях

- повідомили в Міненерго.

Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, додали у відомстві.

росія атакувала енергетику в Україні, з ранку нові влучання - ситуація по областях30.09.26, 09:33 • 1672 перегляди

Чи будуть графіки

"Застосування обмежень сьогодні не прогнозується", - ідеться у повідомленні.

Водночас сьогодні українців попросили, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 16:00.

За даними Укренерго, споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 30 вересня, станом на 09:30, воно було на 2,1% нижчим, ніж в цей же час попереднього  дня – у вівторок. Причина змін – ясна погода в усіх регіонах України, крім частини східних областей. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. Вчора, 29 вересня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,3% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 28 вересня.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономікаКиївКиївська область
Вибухи
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Міністерство енергетики України
Укренерго
Україна
Київ