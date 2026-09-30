росія атакувала енергетику в Україні, з ранку нові влучання - ситуація по областях
Київ • УНН
росія атакувала Україну ракетами й дронами: у Києві двоє загиблих і п’ятеро постраждалих. Є пошкодження в низці областей.
росія вранці 30 вересня продовжила атаку на Україну. У Київській області пошкоджено супермаркет, там можуть бути постраждалі. Також на ранок зафіксовано ворожі атаки у Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській та Рівненській областях. Під ударом була у тому числі енергетика. У Києві збільшилася кількість постраждалих. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевої влади.
Київська область
Внаслідок атаки ворожого БпЛА в Обухівському районі в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю супермаркету, виникла пожежа. На місце направили бригади екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, там можуть бути потерпілі
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Київ
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Черкаська область
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Житомирська область
Протягом минулого вечора та ночі на 30 вересня від ворожих ударів постраждали 7 об'єктів в Житомирській, Коростенській та Звягельській громадах. Як завжди, росіяни намагаються нищити об'єкти цивільної інфраструктури. Цього разу під ударом опинилися підприємства харчової, переробної промисловості та об'єкти енергетики. Внаслідок ворожої атаки також згоріли 4 автівки
Рівненська область
Упродовж вечора, ночі та ранку ворог з повітря атакував Рівненщину. Тривога лунала в усіх районах. За наслідками атаки жителі області не постраждали. Дякую нашим силам ППО за хорошу роботу
Дніпропетровська область
Ворог атакував три райони безпілотниками. На Криворіжжі противник завдав удару по Зеленодольській громаді. Пошкоджена інфраструктура. На Нікопольщині росіяни били по Нікополю та Покровській громаді. У Синельниківському районі цілили по Миколаївській громаді. Сталася пожежа. Всюди минулося без постраждалих
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