росія атакувала енергетику в Україні, з ранку нові влучання - ситуація по областях

$44.860.0550.930.05
ukenru
Ексклюзив
06:35 • 13237 перегляди
"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму
05:16 • 12092 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконами" і балістикою - знешкоджено п'ять ракет і 155 зі 188 дронів
02:27 • 26305 перегляди
Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ
30 вересня, 01:26 • 29172 перегляди
Нічна атака на Київ: двоє поранених, спалахнули пожежі
30 вересня, 00:27 • 23274 перегляди
росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням
29 вересня, 22:52 • 23262 перегляди
Переговори щодо України можуть початися незабаром - Вадефуль
29 вересня, 21:23 • 23654 перегляди
Дрони атакували Харків: пошкоджено будинки й авто, постраждала дитина
29 вересня, 17:59 • 35342 перегляди
У Києві після атак по дата-центрах можливі збої в оплаті проїзду - як розрахуватись
29 вересня, 17:28 • 34335 перегляди
Зеленський затвердив далекобійні операції на жовтень і зробив заяву щодо протидії реактивним "шахедам"Photo
29 вересня, 16:13 • 51955 перегляди
Всесвітній день серця: як знизити ризики та не пропустити небезпечні симптоми
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.6м/с
58%
759мм
Популярнi новини
У Токіо вже 34 дні безперервно ллє дощ29 вересня, 22:21 • 10749 перегляди
путін приховує від росіян реальний стан економіки рф - ЦПД29 вересня, 23:23 • 12607 перегляди
Парламент Словаччини звільнив міністра, коаліція Фіцо під загрозою29 вересня, 23:56 • 16098 перегляди
50 країн і чотири організації пообіцяли сприяти поверненню додому депортованих українських дітей30 вересня, 00:55 • 13854 перегляди
Трамп назвав Кім Чен Ина другом і визнав ядерні потужності КНДРVideo30 вересня, 01:56 • 5098 перегляди
Публікації
"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму
Ексклюзив
06:35 • 13230 перегляди
85-ті роковини трагедії Бабиного Яру: Україна вшановує пам’ять жертв29 вересня, 16:32 • 45440 перегляди
Всесвітній день серця: як знизити ризики та не пропустити небезпечні симптоми29 вересня, 16:13 • 51952 перегляди
У рф впав бомбардувальник Ту-95, один з таких обстрілював “Охматдит” - що відомо про літакPhotoVideo29 вересня, 14:38 • 41264 перегляди
Сінабони вдома: 5 рецептів пухких булочок із різними начинкамиPhoto29 вересня, 12:47 • 49264 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Марченко
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Китай
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Рідний для всієї країни "Шева" - Зеленський емоційно привітав Шевченка з ювілеємVideo29 вересня, 19:04 • 28993 перегляди
Шевченко опинився у “Мілані” завдяки VHS-касеті - ЗМІ пригадали перехід “Шеви” до ІталіїVideo29 вересня, 17:12 • 35857 перегляди
Уже друга дитина Джолі та Пітта відмовилася від прізвища батькаVideo29 вересня, 13:55 • 39302 перегляди
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою29 вересня, 02:04 • 46881 перегляди
Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"29 вересня, 00:05 • 48481 перегляди
Актуальне
The Guardian
Техніка
Tesla Model Y
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ЗАЗ Таврія

росія атакувала енергетику в Україні, з ранку нові влучання - ситуація по областях

Київ • УНН

 • 1674 перегляди

росія атакувала Україну ракетами й дронами: у Києві двоє загиблих і п’ятеро постраждалих. Є пошкодження в низці областей.

росія атакувала енергетику в Україні, з ранку нові влучання - ситуація по областях

росія вранці 30 вересня продовжила атаку на Україну. У Київській області пошкоджено супермаркет, там можуть бути постраждалі. Також на ранок зафіксовано ворожі атаки у Дніпропетровській, Черкаській, Житомирській та Рівненській областях. Під ударом була у тому числі енергетика. У Києві збільшилася кількість постраждалих. Про це УНН пише з посиланням на дані місцевої влади.

Київська область

Внаслідок атаки ворожого БпЛА в Обухівському районі в одному з населених пунктів пошкоджено будівлю супермаркету, виникла пожежа. На місце направили бригади екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, там можуть бути потерпілі

- написав у соцмережах 30 вересня голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Ракетно-дронова атака на Київщину: загинула дитина30.09.26, 07:24 • 3072 перегляди

Київ

Двоє людей загинули внаслідок атаки ворога на столицю 30 вересня. Постраждали 5 мешканців Києва. Двох поранених медики госпіталізували

- зазначив мер Києва Віталій Кличко 30 вересня у соцмережах.

Унаслідок нічної атаки на Київ загинуло дві людини, постраждали четверо30.09.26, 07:02 • 4682 перегляди

За даними КМВА, з початку доби 30 вересня, станом на 08:00, ворог атакував столицю балістичними ракетами та БПЛА. Внаслідок терористичних атак російської федерації наслідки ворожих обстрілів фіксувалися в 4 районах міста Києва.

Ще одна важка ніч для столиці. Ворог пошкодив енергетичну інфраструктуру. Енергетикам ДТЕК вдалося оперативно повернути світло для 8000 домівок

- повідомили в енергокомпанії ДТЕК.

Після ворожих обстрілів Київ накрив густий туман - що радять рятувальники30.09.26, 09:20 • 1812 переглядiв

Черкаська область

Ще одна доба – з регулярними тривогами. Ворог продовжує терор із повітря. Силами та засобами ППО знешкоджено три російські БпЛА над областю. У Черкаському районі внаслідок падіння ворожої цілі виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Її оперативно ліквідували. Без потерпілих

- повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у соцмережах 30 вересня.

Житомирська область

Протягом минулого вечора та ночі на 30 вересня від ворожих ударів постраждали 7 об'єктів в Житомирській, Коростенській та Звягельській громадах. Як завжди, росіяни намагаються нищити об'єкти цивільної інфраструктури. Цього разу під ударом опинилися підприємства харчової, переробної промисловості та об'єкти енергетики. Внаслідок ворожої атаки також згоріли 4 автівки

- вказав у соцмережах голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко 30 вересня.

Рівненська область

Упродовж вечора, ночі та ранку ворог з повітря атакував Рівненщину. Тривога лунала в усіх районах. За наслідками атаки жителі області не постраждали. Дякую нашим силам ППО за хорошу роботу

- написав у соцмережах голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Дніпропетровська область

Ворог атакував три райони безпілотниками. На Криворіжжі противник завдав удару по Зеленодольській громаді. Пошкоджена інфраструктура. На Нікопольщині росіяни били по Нікополю та Покровській громаді. У Синельниківському районі цілили по Миколаївській громаді. Сталася пожежа. Всюди минулося без постраждалих

- вказав голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа 30 вересня у соцмережах.

рф атакувала Україну "Цирконами" і балістикою - знешкоджено п'ять ракет і 155 зі 188 дронів30.09.26, 08:16 • 12103 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вибухи
Пожежі
Енергетика
Війна в Україні
Блекаут 
Рівненська область
Житомирська область
Київська область
Черкаська область
Віталій Кличко
Київ