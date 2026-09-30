Трамп назвав Кім Чен Ина другом і визнав ядерні потужності КНДР
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що КНДР має ядерні потужності, на відміну від Ірану. Глава Білого дому назвав Кім Чен Ина своїм другом.
Північна Корея може мати ядерну зброю, на відміну від Ірану. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Деталі
Відповідаючи на питання журналістки про те, чому Вашингтон виступає проти ядерної програми Ірану, але ніяк не коментує володіння ядерною зброєю Північною Кореєю, глава Білого дому відповів, що лідер КНДР Кім Чен Ин є його другом.
Він мені подобається. Кім Чен Ин – мій друг. Йому подобається Трамп. Йому не подобаються багато інших людей, але я, мабуть, єдина людина у світі, яка йому подобається. І мені він подобається. (КНДР) має ядерні потужності, не такі великі, як у нас, але знаєте чому? Тому що інші президенти не зробили того, що я зробив би
Нагадаємо
Минулого тижня президент Південної Кореї Лі Чже Мьон і президент США Дональд Трамп домовилися тісно співпрацювати, щоб допомогти відновити діалог із Північною Кореєю, при цьому Трамп знову висловив готовність до діалогу з Кім Чен Ином.
КНДР відкинула резолюцію МАГАТЕ і заявила, що не відмовиться від ядерного статусу19.09.26, 08:47 • 3674 перегляди