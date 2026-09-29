росія атакувала Україну 112 ударними дронами за 12 годин
Київ • УНН
ППО знищила або подавила 95 із 112 російських безпілотників. Унаслідок нічних атак пошкоджено енергетичні й цивільні об’єкти.
Впродовж дня 29 вересня (з 6:30 по 18:00) російські війська атакували Україну 112 ударними БПЛА ( 29 із них - реактивні), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" та дронами інших типів. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
Деталі
Протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 95 БПЛА (18 із них - реактивні). Станом на 18:00 у повітряному просторі спостерігалося декілька ударних безпілотників.
Нагадаємо
Внаслідок нічних ударів рф, пошкоджені об’єкти у столиці, на Одещині та в інших областях. Серед них - енергетична інфраструктура та цивільна інфраструктура.