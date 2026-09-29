Зеленський розповів про наслідки російської атаки у низці регіонів України

Внаслідок нічних ударів рф, пошкоджені об’єкти у столиці, на Одещині та в інших областях. Серед них - енергетична інфраструктура та цивільна інфраструктура. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Фактично безперервно тривають роботи з ліквідації наслідків російських обстрілів у наших містах і громадах. Просто терористи, які і вдень, і вночі бʼють по життю, по наших людях, по суто цивільних обʼєктах - заявив президент.

За словами Володимира Зеленського, у столиці пошкоджені депо станції "Київ-Пасажирський", дата- та бізнес-центри, а також житлові будинки. Водночас, на Одещині під удар потрапили навчальний заклад, гуртожиток і два іноземні судна.

Під російськими ударами цієї ночі були й Київщина, Дніпровщина, Харківщина, Сумщина, Донеччина, Запоріжжя, Житомирщина, Волинь і Рівненщина - наголосив Президент України.

За його словами, також було пошкоджено енергетичні об'єкти, підстанції, цивільні підприємства та житлові будинки.

Цієї ночі були збиття, зокрема й балістики. Дякую всім, хто залучений до захисту, та всім, хто дотримується наших домовленостей. Вдячний американським і норвезьким партнерам за комплекс NASAMS і пакет ракет до нього. Вдячний Франції та Німеччині за пакет підтримки нашої ППО цими днями, а саме ракетами. На тлі щоденної російської ескалації важливо, щоб захист життя отримував постійну підтримку й такі пакети надходили надалі. Дякую всім, хто допомагає - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо

Внаслідок атак рф на Київ 28 вересня постраждали 24 особи, серед них троє дітей. Одна жінка загинула, шістьох поранених госпіталізовано.