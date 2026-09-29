Зеленский рассказал о последствиях российской атаки в ряде регионов Украины

$44.820.0350.970.16
ukenru
08:08 • 7262 просмотра
Более 50 поездов отстают от графика на фоне атак рф - где и какие задержкиPhoto
05:26 • 16764 просмотра
Над Украиной обезвредили запущенные рф "Циркон" и баллистику - подробности от ВС ВСУ
04:35 • 21809 просмотра
Россия может бросить на фронт еще до 300 тысяч человек до конца года — «Мадьяр»
04:29 • 19568 просмотра
Макрон после удара рф по НАН: «Это новое свидетельство презрения российского режима к науке и правде»Photo
29 сентября, 03:49 • 19350 просмотра
ВСУ уничтожили три российских танка в 65 км от фронта, хотя оккупанты закопали их в землю
29 сентября, 02:37 • 24921 просмотра
В России через неделю после "выборов" так и не смогли опубликовать полные результаты из-за "математических противоречий"
29 сентября, 01:57 • 23857 просмотра
ВСУ превратили советские БТР-60 в роботов-камикадзе для прорыва российской обороныPhoto
29 сентября, 01:16 • 20258 просмотра
Украина будет производить ракеты Aster 30 для одной из самых мощных систем ПВО Европы
29 сентября, 00:37 • 19322 просмотра
Как россияне сделали свои "Герани" ещё опаснее и почему новая система лучше работает днём
28 сентября, 23:42 • 16999 просмотра
Россия ночью ударила баллистическими ракетами по Киеву: повреждены административное здание и учебное заведение
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3м/с
62%
757мм
Популярные новости
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 18271 просмотра
Что празднуют 29 сентября в Украине и мире 29 сентября, 04:05 • 4644 просмотра
В Киеве из-за ситуации с безопасностью изменили ряд маршрутов общественного транспорта04:18 • 5506 просмотра
"Карма" — Безуглая после удара РФ по НАН обвинила академиков в том, что они "ничего не сделали для ПВО"Photo04:45 • 9136 просмотра
Главный враг молодила - не мороз, а вода: как поливать, подкармливать и защищать растение06:58 • 12587 просмотра
публикации
Андрей Шевченко празднует 50-летие: путь от "Динамо" до УАФPhotoVideo09:13 • 3754 просмотра
Главный враг молодила - не мороз, а вода: как поливать, подкармливать и защищать растение06:58 • 12722 просмотра
«Ребёнок войны»: что на самом деле даёт статус и как его оформить28 сентября, 16:37 • 49817 просмотра
Удары рф по дата-центрам: оставят ли оккупанты Украину без интернета
Эксклюзив
28 сентября, 14:10 • 52759 просмотра
Федерация шахмат призывает СБУ возбудить дело о государственной измене против Подоляка из-за его назначения в руководство FIDEPhotoVideo28 сентября, 13:51 • 51635 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Шевченко
Сергей Ребров
Гармаш Денис Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Франция
Иран
Реклама
УНН Lite
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 18387 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»29 сентября, 00:05 • 24373 просмотра
Мария Шрайвер показала редкие фотографии младшего сына от Арнольда ШварценеггераPhoto28 сентября, 23:06 • 24209 просмотра
Бен Стиллер рассказал, что помогло ему спасти брак после многолетней разлуки28 сентября, 22:05 • 23385 просмотра
Кличко подал заявление на временную опеку над дочерью после смерти Хайден Панеттьери28 сентября, 21:05 • 24128 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
НАСАМС
Хранитель
ChatGPT

Зеленский рассказал о последствиях российской атаки в ряде регионов Украины

Киев • УНН

 • 898 просмотра

Ночные удары РФ повредили инфраструктуру в Киеве, Одесской области и еще восьми областях. В Киеве погибла женщина, 24 человека пострадали.

Зеленский рассказал о последствиях российской атаки в ряде регионов Украины

В результате ночных ударов рф повреждены объекты в столице, Одесской области и других областях. Среди них — энергетическая инфраструктура и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Фактически непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий российских обстрелов в наших городах и общинах. Просто террористы, которые и днем, и ночью бьют по жизни, по нашим людям, по сугубо гражданским объектам

- заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, в столице повреждены депо станции "Киев-Пассажирский", дата- и бизнес-центры, а также жилые дома. В то же время в Одесской области под удар попали учебное заведение, общежитие и два иностранных судна.

Под российскими ударами этой ночью были также Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Житомирская, Волынская и Ровненская области

- подчеркнул Президент Украины.

По его словам, также были повреждены энергетические объекты, подстанции, гражданские предприятия и жилые дома.

Этой ночью были сбития, в том числе баллистики. Спасибо всем, кто привлечен к защите, и всем, кто соблюдает наши договоренности. Благодарен американским и норвежским партнерам за комплексы NASAMS и пакет ракет к ним. Благодарен Франции и Германии за пакет поддержки нашей ПВО в эти дни, а именно ракетами. На фоне ежедневной российской эскалации важно, чтобы защита жизни получала постоянную поддержку и такие пакеты поступали и в дальнейшем. Спасибо всем, кто помогает

- отметил Владимир Зеленский.

Напомним

В результате атак рф на Киев 28 сентября пострадали 24 человека, среди них трое детей. Одна женщина погибла, шесть раненых госпитализированы.

Алла Киосак

Война в УкраинеКиев
Взрывы
российская пропаганда
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Ровненская область
Житомирская область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Одесская область
Волынская область
Днепропетровская область
Запорожская область
НАСАМС
Франция
Норвегия
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев