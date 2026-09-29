Зеленский рассказал о последствиях российской атаки в ряде регионов Украины

В результате ночных ударов рф повреждены объекты в столице, Одесской области и других областях. Среди них — энергетическая инфраструктура и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Фактически непрерывно продолжаются работы по ликвидации последствий российских обстрелов в наших городах и общинах. Просто террористы, которые и днем, и ночью бьют по жизни, по нашим людям, по сугубо гражданским объектам - заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, в столице повреждены депо станции "Киев-Пассажирский", дата- и бизнес-центры, а также жилые дома. В то же время в Одесской области под удар попали учебное заведение, общежитие и два иностранных судна.

Под российскими ударами этой ночью были также Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Донецкая, Запорожская, Житомирская, Волынская и Ровненская области - подчеркнул Президент Украины.

По его словам, также были повреждены энергетические объекты, подстанции, гражданские предприятия и жилые дома.

Этой ночью были сбития, в том числе баллистики. Спасибо всем, кто привлечен к защите, и всем, кто соблюдает наши договоренности. Благодарен американским и норвежским партнерам за комплексы NASAMS и пакет ракет к ним. Благодарен Франции и Германии за пакет поддержки нашей ПВО в эти дни, а именно ракетами. На фоне ежедневной российской эскалации важно, чтобы защита жизни получала постоянную поддержку и такие пакеты поступали и в дальнейшем. Спасибо всем, кто помогает - отметил Владимир Зеленский.

Напомним

В результате атак рф на Киев 28 сентября пострадали 24 человека, среди них трое детей. Одна женщина погибла, шесть раненых госпитализированы.