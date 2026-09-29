Главный враг молодила - не мороз, а вода: как поливать, подкармливать и защищать растение

$44.820.0350.970.16
ukenru
05:26 • 10842 просмотра
Над Украиной обезвредили запущенные рф "Циркон" и баллистику - подробности от ВС ВСУ
04:35 • 17051 просмотра
Россия может бросить на фронт еще до 300 тысяч человек до конца года — «Мадьяр»
04:29 • 15776 просмотра
Макрон после удара рф по НАН: «Это новое свидетельство презрения российского режима к науке и правде»Photo
03:49 • 15935 просмотра
ВСУ уничтожили три российских танка в 65 км от фронта, хотя оккупанты закопали их в землю
02:37 • 22248 просмотра
В России через неделю после "выборов" так и не смогли опубликовать полные результаты из-за "математических противоречий"
29 сентября, 01:57 • 22048 просмотра
ВСУ превратили советские БТР-60 в роботов-камикадзе для прорыва российской обороныPhoto
29 сентября, 01:16 • 18992 просмотра
Украина будет производить ракеты Aster 30 для одной из самых мощных систем ПВО Европы
29 сентября, 00:37 • 18955 просмотра
Как россияне сделали свои "Герани" ещё опаснее и почему новая система лучше работает днём
28 сентября, 23:42 • 16647 просмотра
Россия ночью ударила баллистическими ракетами по Киеву: повреждены административное здание и учебное заведение
28 сентября, 23:17 • 15274 просмотра
На границе с Украиной в Польше готовятся к возможной гибридной атаке России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3.5м/с
65%
757мм
Популярные новости
Бен Стиллер рассказал, что помогло ему спасти брак после многолетней разлуки28 сентября, 22:05 • 21349 просмотра
Президент Молдовы эмоционально отреагировала на «преднамеренные» удары рф по Киеву28 сентября, 22:56 • 14462 просмотра
Мария Шрайвер показала редкие фотографии младшего сына от Арнольда ШварценеггераPhoto28 сентября, 23:06 • 20691 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»29 сентября, 00:05 • 19046 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 12871 просмотра
публикации
Главный враг молодила - не мороз, а вода: как поливать, подкармливать и защищать растение06:58 • 4410 просмотра
«Ребёнок войны»: что на самом деле даёт статус и как его оформить28 сентября, 16:37 • 46477 просмотра
Удары рф по дата-центрам: оставят ли оккупанты Украину без интернета
Эксклюзив
28 сентября, 14:10 • 49816 просмотра
Федерация шахмат призывает СБУ возбудить дело о государственной измене против Подоляка из-за его назначения в руководство FIDEPhotoVideo28 сентября, 13:51 • 48499 просмотра
Подделка медицинских документов: почему клиника Odrex не предоставила Департаменту Одесской ОВА историю болезни умершего пациента?
Эксклюзив
28 сентября, 09:18 • 91063 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Сэм Альтман
Олег Кипер
Марьяна Безуглая
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 13053 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»29 сентября, 00:05 • 19225 просмотра
Мария Шрайвер показала редкие фотографии младшего сына от Арнольда ШварценеггераPhoto28 сентября, 23:06 • 20867 просмотра
Бен Стиллер рассказал, что помогло ему спасти брак после многолетней разлуки28 сентября, 22:05 • 21520 просмотра
Кличко подал заявление на временную опеку над дочерью после смерти Хайден Панеттьери28 сентября, 21:05 • 22442 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Техника
Хранитель
ChatGPT
Truth Social

Главный враг молодила - не мороз, а вода: как поливать, подкармливать и защищать растение

Киев • УНН

 • 4410 просмотра

Молодило выдерживает засуху и морозы до –30…–35 °C, но нуждается в солнечном свете, дренаже и умеренном поливе. Избыток влаги вызывает гниение.

Главный враг молодила - не мороз, а вода: как поливать, подкармливать и защищать растение

Молодило (Sempervivum) — многолетний суккулент семейства толстянковых, который в народе называют "заячьей капустой" или "живучкой" за способность выживать в самых сложных условиях. Растение формирует компактные розетки из мясистых листьев, накапливающих влагу, поэтому легко переносит засуху, жару и даже сильные морозы. Молодило выращивают как декоративную культуру для альпинариев, каменистых садов, бордюров, контейнеров и даже "зелёных крыш" — благодаря неприхотливости и богатству оттенков розеток: от изумрудно-зелёного до бордового и серебристо-фиолетового.

Как правильно ухаживать за этим растением, — рассказывает УНН

Когда и где сажать молодило

Наиболее благоприятное время для посадки — весна, с апреля по май, когда почва прогрелась, но жара ещё не изнуряет молодые растения. Подходит и ранняя осень, в сентябре, чтобы молодило успело укорениться до холодов. 

Для посадки выбирают солнечное или слегка затенённое место: чем больше света получает растение, тем ярче и насыщеннее окраска его розеток. В тени молодило вытягивается, теряет компактность и декоративность. Идеальные места для этого растения — каменистые горки, приподнятые клумбы, щели между камнями, контейнеры на подоконниках с хорошим оттоком воды.

А ещё молодило украинцы часто выбирают для озеленения надгробий. Выносливое растение способно долго расти без активного ухода со стороны человека и давать красивую зелень, создавая эстетический эффект. 

Какая почва подходит для молодила

Главное требование к почве — рыхлость и хорошая водопроницаемость. Молодило категорически не переносит тяжёлых, глинистых и переувлажнённых субстратов. Оптимальная смесь — обычная садовая земля, крупный песок и мелкий гравий или перлит в пропорции примерно 2:1:1. На дно посадочной ямы или горшка обязательно укладывают дренажный слой из керамзита, битого кирпича или мелких камней, чтобы исключить застой воды у корней. Слишком питательная и влажная почва провоцирует гниение и делает растение уязвимым к болезням.

Как поливать молодило

Полив — важнейший и одновременно самый простой аспект ухода за молодилом, главное правило которого — не переусердствовать. Сразу после посадки растение поливают умеренно, пока оно не укоренится. В дальнейшем молодило поливают только в засушливые периоды, когда верхний слой почвы полностью высох на несколько сантиметров в глубину. Летом обычно достаточно одного полива в 7–10 дней, а в дождливую погоду или осенью дополнительный полив вообще не требуется — растению хватает естественных осадков. Наибольшая опасность для молодила — именно избыток влаги, который приводит к загниванию корней и розеток, а не засуха, которую растение переносит без проблем.

Чем подкармливать молодило

Молодило не нуждается в частых и обильных подкормках. Напротив, избыток удобрений, особенно азотных, вредит растению: оно теряет характерную компактность розетки, становится рыхлым и более уязвимым к болезням и вредителям. Раз в год, весной, можно внести небольшое количество комплексного минерального удобрения для суккулентов или кактусов в половинной дозе от рекомендованной производителем. Органические удобрения — перегной, компост, свежий навоз — молодилу противопоказаны, поскольку чрезмерно обогащают и увлажняют почву.

Обрезка и формирование

Специальная обрезка молодилу не требуется, поскольку его розеточная форма формируется естественным образом. Уход сводится к удалению сухих, повреждённых или загнивающих нижних листьев у основания розетки — это предотвращает распространение гнили и сохраняет аккуратный вид куртины. Стоит помнить, что материнская розетка цветёт один раз в жизни, выпуская цветонос, а после цветения отмирает, оставляя вокруг себя многочисленные дочерние розетки-"детки". Отцветшую розетку рекомендуется аккуратно удалить, освободив место для молодых побегов и сохранив декоративность композиции.

Болезни и вредители молодила

При соблюдении правил полива молодило редко болеет. Самая распространённая проблема — гниль корневой шейки или самой розетки, которая возникает из-за избытка влаги, особенно в холодное время года. Поражённые части следует немедленно удалять, а почву вокруг подсушивать и улучшать дренаж. Изредка растение атакуют мучнистые червецы или тля: с ними борются обработкой мыльным раствором или соответствующими инсектицидами. Лучшая профилактика — хороший дренаж, умеренный полив и достаточное проветривание посадок.

Как подготовить молодило к зиме

Молодило — чрезвычайно морозостойкое растение: большинство видов выдерживают снижение температуры до –30…–35 °C без какого-либо укрытия при условии, что растут в хорошо дренированной почве. Главная угроза зимой —  избыточная влага. Талая вода и затяжные осенние дожди могут привести к выпреванию розеток. Поэтому осенью стоит позаботиться об отведении влаги: поднять клумбу, обеспечить сток или накрыть растения лапником либо нетканым материалом, который пропускает воздух, но защищает от лишней воды. Обрезать или дополнительно поливать молодило перед зимой не нужно — растение самостоятельно готовится к периоду покоя.

Напомним

Ранее УНН рассказывал  о том, как вырастить пышные георгины без лишних хлопот.

Александра Василенко

АгроновостиЛайфхакипубликации