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Над Украиной обезвредили запущенные рф "Циркон" и баллистику - подробности от ВС ВСУ

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Ночью 29 сентября россия запустила по Украине ракету типа «Циркон», две баллистические ракеты и 152 беспилотника. ПВО уничтожила 109 целей, в том числе ракеты.

Над Украиной обезвредили запущенные рф "Циркон" и баллистику - подробности от ВС ВСУ

россия в ночь на 29 сентября нанесла удар по Украине ракетой типа "Циркон", двумя баллистическими ракетами и 152 беспилотниками, из них сбито или подавлено все ракеты — "Циркон" и две баллистические, а также 106 беспилотников. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Чем и откуда атаковала россия

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 29 сентября (с 18:00 28 сентября) противник атаковал противокорабельной ракетой "Циркон"/"Оникс" из Курской обл. рф, двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Курской обл. рф, 152 ударными БПЛА типа Shahed (82 из них — реактивные), "Герань", беспилотниками-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — рф, ВОТ Донецкой обл., Гвардейское, Чауда — ВОТ АР Крым.

Сколько уничтожили

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 109 целей:

  • 1 противокорабельная ракета «Циркон»/«Оникс»;
    • 2 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400;
      • 106 вражеских БПЛА типа Shahed, «Герань» и беспилотников других типов.

        Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 24 локациях, а также падение сбитых целей (обломков) в 16 локациях.

        Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

        За сутки Россия потеряла ещё 1440 военнослужащих и почти 1500 беспилотников — Генштаб29.09.26, 07:21 • 2368 просмотров

        Юлия Шрамко

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