За сутки Россия потеряла ещё 1440 военнослужащих и почти 1500 беспилотников — Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили еще около 1440 российских военнослужащих. Общие потери личного состава армии рф с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 532 500 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

За сутки российские войска также потеряли 3 танка, 13 боевых бронированных машин, 21 артиллерийскую систему, 4 РСЗО и 2 средства противовоздушной обороны.

Наибольшие потери зафиксированы среди беспилотников оперативно-тактического уровня — 1474 единицы за сутки. Их общее количество с начала полномасштабной войны, по данным Генштаба, достигло 538 702.

Потери техники

Кроме того, за сутки россия потеряла 296 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 6 наземных роботизированных комплексов и 2 единицы специальной техники.

Всего с 24 февраля 2022 года потери рф составляют 12 388 танков, 25 463 боевые бронированные машины, 50 498 артиллерийских систем, 2169 РСЗО и 1681 средство ПВО. В Генштабе отмечают, что данные уточняются.

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