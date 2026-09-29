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За добу росія втратила ще 1440 військових та майже 1500 безпілотників – Генштаб

Київ • УНН

 • 1780 перегляди

За добу втрати російських військ зросли на 1440 військових і 1474 безпілотники. Загальні втрати особового складу сягнули 1 532 500 осіб.

За добу росія втратила ще 1440 військових та майже 1500 безпілотників – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили ще близько 1440 російських військових. Загальні втрати особового складу армії рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 532 500 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За добу російські війська також втратили 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 4 РСЗВ та 2 засоби протиповітряної оборони.

Найбільші втрати зафіксовані серед безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1474 одиниці за добу. Їхня загальна кількість від початку повномасштабної війни, за даними Генштабу, сягнула 538 702.

Втрати техніки

Крім того, за добу росія втратила 296 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 6 наземних роботизованих комплексів і 2 одиниці спеціальної техніки.

Загалом із 24 лютого 2022 року втрати рф становлять 12 388 танків, 25 463 бойові броньовані машини, 50 498 артилерійських систем, 2169 РСЗВ та 1681 засіб ППО. У Генштабі зазначають, що дані уточнюються.

ЗСУ знищили три російські танки за 65 км від фронту, хоча окупанти закопали їх у землю29.09.26, 06:49 • 10600 переглядiв

Степан Гафтко

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