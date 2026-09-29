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У Франції через два місяці повністю загасили найбільшу з 1949 року лісову пожежу

Київ • УНН

 • 7964 перегляди

Пожежа на південному заході Франції знищила 37 296 гектарів і змусила евакуювати 224 тисячі людей. Її гасили понад 3300 пожежників.

У Франції через два місяці повністю загасили найбільшу з 1949 року лісову пожежу

На південному заході Франції повністю загасили масштабну лісову пожежу, яка спалахнула ще в липні та стала найбільшою в країні з 1949 року. Про це повідомляє Yle із посиланням на AFP, пише УНН.

Деталі

Пожежу вдалося взяти під контроль ще 1 серпня, однак вогонь продовжував тліти під землею протягом кількох тижнів. До боротьби зі стихією залучили понад 3300 пожежників.

За даними французької влади, операція з гасіння стала найбільшою в сучасній історії цивільного захисту країни. Вогонь знищив 37 296 гектарів території, при цьому загальна площа, охоплена пожежею, сягнула близько 42 000 гектарів.

Евакуювали понад 200 тисяч людей

Пожежа спалахнула поблизу села Сомос у департаменті Жиронда. Вогонь загрожував популярному серед туристів півострову Кап-Ферре та околицям Бордо.

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Через пожежу близько 224 000 людей були змушені евакуюватися. Попри масштаб стихії, загиблих не було.

Більшу лісову пожежу Франція востаннє переживала у 1949 році – тоді в тому ж регіоні вигоріло близько 50 000 гектарів. За попередніми даними, загалом цього року пожежі вже знищили у Франції близько 98 000 гектарів – це найбільший показник із 1976 року.

Лісові пожежі в Європі стають складнішими: як український авіаоператор працює у Греції26.09.26, 10:05 • 128273 перегляди

Степан Гафтко

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