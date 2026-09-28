У Києві кількість постраждалих у результаті атак рф зросла до 24 - що відомо про їх стан
Київ • УНН
Унаслідок атак рф на Київ 28 вересня постраждали 24 людини, серед них троє дітей. Одна жінка загинула, шестеро поранених госпіталізовані.
У результаті атак рф на столицю 28 вересня кількість постраждалих зросла до 24, серед них - троє дітей. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Уже 24 людини постраждали внаслідок атак ворога на столицю 28 вересня. Серед них — троє дітей
За його словами, 6 поранених, в тому числі двоє дітей, перебувають у стаціонарах міських лікарень.
Крім того, у результаті атаки рф на Київ загинула жінка.
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