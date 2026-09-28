Ворог протягом дня атакував Україну 124 безпілотниками, ППО знищила 86

У понеділок, 28 вересня, протягом дня Росія атакувала Україну 124 ударними безпілотниками, 86 із них - реактивні (Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т" та дрони інших типів). Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ, пише УНН.

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Зазначається, що основний напрямок ворожого удару – Київщина

За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом дня збито або подавлено 86 безпілотників (49 реактивних) - йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

Станом на 18.30 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників. Громадян закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

Масована атака рф по Україні 28 вересня: понад 100 постраждалих, серед них діти