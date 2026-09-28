Масована атака рф по Україні 28 вересня: понад 100 постраждалих, серед них діти,

Унаслідок масованого обстрілу росіян 28 вересня постраждали щонайменше 117 людей у п'яти великих містах України - Харкові, Дніпрі, Києві, Запоріжжі та Одесі. Серед травмованих є десятки дітей, одна жінка в столиці загинула, серед них діти, пише УНН.

За повідомленням Харківської обласної прокуратури у Харкові кількість постраждалих зросла до 43 людей, серед них — 11 дітей.

Допомога медиків знадобилася 8-річній дівчинці. У неї контузія внаслідок ворожої атаки.

Дніпропетровська ОВА повідомляє, що загалом у Дніпрі вже 18 поранених через ранковий удар росіян по середмістю. Двоє з них госпіталізовані.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загалом 28 вересня в Києві, внаслідок атак ворога постраждали вже 19 мешканців міста. Зокрема, троє дітей.

Одна жінка загинула. 6 поранених медики госпіталізували, в тому числі - двох дітей

Також зросла кількість травмованих по Запоріжжю.

До 30 цивільних травмовано внаслідок ударів рф. 20 чоловіків та 10 жінок. За сухою статистикою – життя та здоровʼя людей

Троє постраждалих під час атаки на обʼєкт інфраструктури отримали тяжкі травми, але медики запевняють, що вони не критичні для життя.

Одеська ОВА повідомляє, що внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Одесі. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих, серед яких неповнолітня дитина.

За словами прем'єра України Сергія Корецького, вранці російські війська завдали удару по бізнес-центру в Дніпрі. У Харкові росіяни вдарили по житловій забудові. У Києві російський безпілотник влучив у будівлю Президії Національної академії наук України. Після удару виникла пожежа. У момент атаки всередині перебували працівники.

Крім того, у столиці під удар потрапили торгові центри, підприємства з виробництва лікарських засобів та інші цивільні об'єкти. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Корецький наголосив, що небезпека залишається в багатьох регіонах України.

Ворог посилює терор. Прошу громадян не ігнорувати тривогу і за можливості перебувати в безпечних місцях