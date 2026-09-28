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Масована атака рф по Україні 28 вересня: понад 100 постраждалих, серед них діти,

Київ • УНН

 • 1306 перегляди

У п’яти містах України через удари рф постраждали щонайменше 117 людей, серед них діти.

Масована атака рф по Україні 28 вересня: понад 100 постраждалих, серед них діти,

Унаслідок масованого обстрілу росіян 28 вересня постраждали щонайменше 117 людей у п'яти великих містах України - Харкові, Дніпрі, Києві, Запоріжжі та Одесі. Серед травмованих є десятки дітей, одна жінка в столиці загинула, серед них діти, пише УНН.

Деталі

За повідомленням Харківської обласної прокуратури у Харкові кількість постраждалих зросла до 43 людей, серед них — 11 дітей.

Допомога медиків знадобилася 8-річній дівчинці. У неї контузія внаслідок ворожої атаки.

Дніпропетровська ОВА повідомляє, що загалом у Дніпрі вже 18 поранених через ранковий удар росіян по середмістю. Двоє з них госпіталізовані.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загалом 28 вересня в Києві, внаслідок атак ворога постраждали вже 19 мешканців міста. Зокрема, троє дітей.

Одна жінка загинула. 6 поранених медики госпіталізували, в тому числі - двох дітей

- йдеться у повідомленні.

Також зросла кількість травмованих по Запоріжжю.

До 30 цивільних травмовано внаслідок ударів рф. 20 чоловіків та 10 жінок. За сухою статистикою – життя та здоровʼя людей

- йдеться у дописі.

Троє постраждалих під час атаки на обʼєкт інфраструктури отримали тяжкі травми, але медики запевняють, що вони не критичні для життя.

Одеська ОВА повідомляє, що внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Одесі. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих, серед яких неповнолітня дитина.

За словами прем'єра України Сергія Корецького, вранці російські війська завдали удару по бізнес-центру в Дніпрі. У Харкові росіяни вдарили по житловій забудові. У Києві російський безпілотник влучив у будівлю Президії Національної академії наук України. Після удару виникла пожежа. У момент атаки всередині перебували працівники.

Крім того, у столиці під удар потрапили торгові центри, підприємства з виробництва лікарських засобів та інші цивільні об'єкти. Постраждалим надають необхідну допомогу.

Корецький наголосив, що небезпека залишається в багатьох регіонах України.

Ворог посилює терор. Прошу громадян не ігнорувати тривогу і за можливості перебувати в безпечних місцях

- закликав він.

Внаслідок удару по НАН Україна постраждав екссекретар РНБО Горбулін, його помічниця загинула28.09.26, 17:14 • 12167 переглядiв

Ольга Розгон

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