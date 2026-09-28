Массированная атака рф по Украине 28 сентября: более 100 пострадавших, среди них дети,
Киев • УНН
В пяти городах Украины из-за ударов рф пострадали по меньшей мере 117 человек, среди них дети.
В результате массированного обстрела россиян 28 сентября пострадали как минимум 117 человек в пяти крупных городах Украины — Харькове, Днепре, Киеве, Запорожье и Одессе. Среди пострадавших — десятки детей, одна женщина в столице погибла, среди них дети, пишет УНН.
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Согласно сообщению Харьковской областной прокуратуры, в Харькове число пострадавших возросло до 43 человек, среди них — 11 детей.
Помощь медиков понадобилась 8-летней девочке. У нее контузия в результате вражеской атаки.
Днепропетровская ОВА сообщает, что всего в Днепре уже 18 раненых из-за утреннего удара россиян по центру города. Двое из них госпитализированы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что всего 28 сентября в Киеве в результате атак врага пострадали уже 19 жителей города. В частности, трое детей.
Одна женщина погибла. 6 раненых медики госпитализировали, в том числе — двух детей
Также возросло число травмированных в Запорожье.
До 30 гражданских получили травмы в результате ударов РФ. 20 мужчин и 10 женщин. За сухой статистикой — жизни и здоровье людей
Трое пострадавших во время атаки на объект инфраструктуры получили тяжелые травмы, но медики заверяют, что они не угрожают жизни.
Одесская ОВА сообщает, что в результате российского удара по многоэтажке в Одессе. Предварительно известно о четырех пострадавших, среди которых несовершеннолетний ребенок.
По словам премьера Украины Сергея Корецкого, утром российские войска нанесли удар по бизнес-центру в Днепре. В Харькове россияне ударили по жилой застройке. В Киеве российский беспилотник попал в здание Президиума Национальной академии наук Украины. После удара возник пожар. В момент атаки внутри находились работники.
Кроме того, в столице под удар попали торговые центры, предприятия по производству лекарственных средств и другие гражданские объекты. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Корецкий подчеркнул, что опасность сохраняется во многих регионах Украины.
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