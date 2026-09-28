Массированная атака рф по Украине 28 сентября: более 100 пострадавших, среди них дети,

$44.840.1351.140.01
ukenru
14:47 • 874 просмотра
Рада не планирует переносить свою работу во Львов — Стефанчук
14:14 • 7124 просмотра
В результате удара по НАН Украины пострадал экс-секретарь СНБО Горбулин, его помощница погибла
Эксклюзив
14:10 • 12156 просмотра
Удары рф по дата-центрам: оставят ли оккупанты Украину без интернета
13:51 • 15456 просмотра
Федерация шахмат призывает СБУ возбудить дело о государственной измене против Подоляка из-за его назначения в руководство FIDEPhotoVideo
13:03 • 21475 просмотра
Без осадков и до +23° — какой будет погода в Украине 29 сентябряPhoto
11:21 • 45573 просмотра
По центру Киева ударил вражеский дрон: в НАН произошёл пожар, по меньшей мере одна погибшая и есть пострадавшиеPhoto
10:55 • 36109 просмотра
Льготные цены на газ сохранятся фактически до конца отопительного сезона - чего ожидать дальше
09:27 • 34038 просмотра
Российский ВПК, нефтяные объекты и не только - Зеленский раскрыл географию новых поражений противникаVideo
Эксклюзив
09:18 • 63849 просмотра
Подделка медицинских документов: почему клиника Odrex не предоставила Департаменту Одесской ОВА историю болезни умершего пациента?
08:57 • 24789 просмотра
Каллас призвала страны ЕС передать Украине ПВО из запасов - какую схему предлагает с ракетами для Patriot
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
3.1м/с
52%
757мм
Популярные новости
Южная Корея требует от Украины объяснений из-за пленных из КНДР28 сентября, 05:43 • 39477 просмотра
Румыния поднимала F-16 из-за нарушения воздушного пространства на фоне атаки рф на Одесскую областьPhotoVideo28 сентября, 06:18 • 10537 просмотра
В Омане туристы сели на морскую черепаху, которая пыталась доползти до воды - реакция не заставила себя ждать28 сентября, 08:22 • 5930 просмотра
Удар рф по центру Киева: поврежден один из корпусов Минобразования, в НАН уже четверо пострадавших12:26 • 4488 просмотра
Ещё один удар по центру Киева — есть попадание в медцентр "Добробут"Video12:48 • 20384 просмотра
публикации
Удары рф по дата-центрам: оставят ли оккупанты Украину без интернета
Эксклюзив
14:10 • 12139 просмотра
Федерация шахмат призывает СБУ возбудить дело о государственной измене против Подоляка из-за его назначения в руководство FIDEPhotoVideo13:51 • 15440 просмотра
Подделка медицинских документов: почему клиника Odrex не предоставила Департаменту Одесской ОВА историю болезни умершего пациента?
Эксклюзив
09:18 • 63843 просмотра
Астропрогноз на 28 сентября - 4 октября: одна из самых напряжённых недель года, ретроградная Венера и важный период для Украины
Эксклюзив
28 сентября, 07:17 • 57548 просмотра
Лесные пожары в Европе становятся сложнее: как украинский авиаоператор работает в ГрецииPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 07:05 • 124539 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Ирина Мудрая
Актуальные места
Украина
Брюссель
Днепр (город)
Донецкая область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Бывшая девушка сына Синди Кроуфорд впервые высказалась после его внезапной смерти в возрасте 27 лет28 сентября, 00:05 • 58048 просмотра
Последние дни Курта Кобейна вспомнили накануне вручения Nirvana награды MTV27 сентября, 23:06 • 55082 просмотра
Рианна показала ранее неизвестные фото дочери Роки в её первый день рожденияPhoto27 сентября, 22:05 • 52082 просмотра
В Лос-Анджелесе началась церемония MTV VMAs 202627 сентября, 21:01 • 51961 просмотра
Стали известны жуткие подробности гибели путиниста Сергея Соседова27 сентября, 02:06 • 63367 просмотра
Актуальное
Старлинк
Отопление
Ракетный комплекс "Панцирь"
MIM-104 Patriot
Социальная сеть

Массированная атака рф по Украине 28 сентября: более 100 пострадавших, среди них дети,

Киев • УНН

 • 630 просмотра

В пяти городах Украины из-за ударов рф пострадали по меньшей мере 117 человек, среди них дети.

Массированная атака рф по Украине 28 сентября: более 100 пострадавших, среди них дети,

В результате массированного обстрела россиян 28 сентября пострадали как минимум 117 человек в пяти крупных городах Украины — Харькове, Днепре, Киеве, Запорожье и Одессе. Среди пострадавших — десятки детей, одна женщина в столице погибла, среди них дети, пишет УНН.

Подробности

Согласно сообщению Харьковской областной прокуратуры, в Харькове число пострадавших возросло до 43 человек, среди них — 11 детей.

Помощь медиков понадобилась 8-летней девочке. У нее контузия в результате вражеской атаки.

Днепропетровская ОВА сообщает, что всего в Днепре уже 18 раненых из-за утреннего удара россиян по центру города. Двое из них госпитализированы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что всего 28 сентября в Киеве в результате атак врага пострадали уже 19 жителей города. В частности, трое детей.

Одна женщина погибла. 6 раненых медики госпитализировали, в том числе — двух детей

— говорится в сообщении.

Также возросло число травмированных в Запорожье.

До 30 гражданских получили травмы в результате ударов РФ. 20 мужчин и 10 женщин. За сухой статистикой — жизни и здоровье людей

— говорится в сообщении.

Трое пострадавших во время атаки на объект инфраструктуры получили тяжелые травмы, но медики заверяют, что они не угрожают жизни.

Одесская ОВА сообщает, что в результате российского удара по многоэтажке в Одессе. Предварительно известно о четырех пострадавших, среди которых несовершеннолетний ребенок.

По словам премьера Украины Сергея Корецкого, утром российские войска нанесли удар по бизнес-центру в Днепре. В Харькове россияне ударили по жилой застройке. В Киеве российский беспилотник попал в здание Президиума Национальной академии наук Украины. После удара возник пожар. В момент атаки внутри находились работники.

Кроме того, в столице под удар попали торговые центры, предприятия по производству лекарственных средств и другие гражданские объекты. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Корецкий подчеркнул, что опасность сохраняется во многих регионах Украины.

Враг усиливает террор. Прошу граждан не игнорировать тревогу и по возможности находиться в безопасных местах

— призвал он.

В результате удара по НАН Украины пострадал экс-секретарь СНБО Горбулин, его помощница погибла28.09.26, 17:14 • 7126 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Теракт
Взрывы
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Национальная академия наук Украины
Днепр (город)
Украина
Запорожье
Одесса
Киев
Харьков