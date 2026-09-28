Массированная атака рф по Украине 28 сентября: более 100 пострадавших, среди них дети,

Южная Корея требует от Украины объяснений из-за пленных из КНДР

Южная Корея требует от Украины объяснений из-за пленных из КНДР

Южная Корея требует от Украины объяснений из-за пленных из КНДР

Южная Корея требует от Украины объяснений из-за пленных из КНДР