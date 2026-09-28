Враг в течение дня атаковал Украину 124 беспилотниками, ПВО уничтожила 86

В понедельник, 28 сентября, в течение дня Россия атаковала Украину 124 ударными беспилотниками, 86 из них — реактивные («Гербера», «Бандероль»/«Дань-Т» и дроны других типов). Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ, пишет УНН.

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Отмечается, что основное направление вражеского удара — Киевская область

По предварительным данным, противовоздушной обороной в течение дня сбиты или подавлены 86 беспилотников (49 реактивных) — говорится в сообщении.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 27 локациях, а также падение обломков в 4 локациях.

По состоянию на 18:30 в воздушном пространстве наблюдаются несколько ударных беспилотников. Граждан призывают не игнорировать воздушные тревоги.

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