Враг в течение дня атаковал Украину 124 беспилотниками, ПВО уничтожила 86
Киев • УНН
Россия в течение дня атаковала Украину 124 ударными дронами, в том числе 86 реактивными. ПВО сбила или подавила 86 беспилотников.
В понедельник, 28 сентября, в течение дня Россия атаковала Украину 124 ударными беспилотниками, 86 из них — реактивные («Гербера», «Бандероль»/«Дань-Т» и дроны других типов). Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ, пишет УНН.
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Отмечается, что основное направление вражеского удара — Киевская область
По предварительным данным, противовоздушной обороной в течение дня сбиты или подавлены 86 беспилотников (49 реактивных)
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 27 локациях, а также падение обломков в 4 локациях.
По состоянию на 18:30 в воздушном пространстве наблюдаются несколько ударных беспилотников. Граждан призывают не игнорировать воздушные тревоги.
Массированная атака рф на Украину 28 сентября: более 100 пострадавших, среди них дети28.09.26, 17:30 • 1770 просмотров