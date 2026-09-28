Удар рф зруйнував два поверхи будівлі НАН, відомо про двох загиблих науковців - Уповноважений із захисту державної мови
Київ • УНН
Унаслідок атаки рф у будівлі НАН України в центрі Києва зруйновано два поверхи. Повідомляють про двох загиблих науковців і поранених.
У результаті атаки рф у будівлі Національної академії наук України зруйновано два поверхи, відомо вже про двох загиблих науковців. Про це йдеться на сторінці Уповноваженого із захисту державної мови, передає УНН.
Сьогодні росія знову б’є по самому серцю України. У центрі Києва внаслідок російської атаки палає будівля Національної академії наук України, зруйновано два поверхи. Люди рятувалися, вибираючись із вікон охопленої вогнем будівлі й ризикуючи розбитися, аби не згоріти живцем. Наразі говорять вже про двох загиблих науковців, ще з кількома немає зв'язку, є поранені. Інформація про жертви поточнюється
На сторінці зазначено, що цей удар — ще одне нагадування про те, що російська агресія спрямована не лише проти наших міст і людей. Ворог намагається нищити українську науку, освіту, культуру — усе те, що формує нашу національну пам’ять та інтелектуальну основу держави.
росія століттями намагалася знищувати українських учених, стирати українську мову з науки, заперечувати нашу окремішність. Сьогодні вона продовжує робити це ракетами й дронами. Ми маємо берегти людей і водночас берегти те, що вони створюють: українське слово, науку, культуру, знання. Бо це також те, за що сьогодні воює Україна
Внаслідок удару по НАН Україна постраждав екссекретар РНБО Горбулін, його помічниця загинула28.09.26, 17:14 • 10812 переглядiв
Нагадаємо
У центрі Києва ворожий дрон вдарив по нежитловій будівлі. Сталася пожежа у Національній академії наук. Є травмовані та щонайменше одна загибла людина.
У Києві попередньо одна людина загинула, ще 7 постраждали через російський удар у Шевченківському районі столиці.