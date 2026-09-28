Удар рф зруйнував два поверхи будівлі НАН, відомо про двох загиблих науковців - Уповноважений із захисту державної мови

У результаті атаки рф у будівлі Національної академії наук України зруйновано два поверхи, відомо вже про двох загиблих науковців. Про це йдеться на сторінці Уповноваженого із захисту державної мови, передає УНН.

Сьогодні росія знову б’є по самому серцю України. У центрі Києва внаслідок російської атаки палає будівля Національної академії наук України, зруйновано два поверхи. Люди рятувалися, вибираючись із вікон охопленої вогнем будівлі й ризикуючи розбитися, аби не згоріти живцем. Наразі говорять вже про двох загиблих науковців, ще з кількома немає зв'язку, є поранені. Інформація про жертви поточнюється