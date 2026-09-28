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Удар рф разрушил два этажа здания НАН, известно о двух погибших учёных — Уполномоченный по защите государственного языка

Киев • УНН

 • 1540 просмотра

В результате атаки рф в здании НАН Украины в центре Киева разрушены два этажа. Сообщают о двух погибших учёных и раненых.

Удар рф разрушил два этажа здания НАН, известно о двух погибших учёных — Уполномоченный по защите государственного языка
Фото: Андрей Ходьков — фотограф УНН

В результате атаки рф в здании Национальной академии наук Украины разрушены два этажа, уже известно о двух погибших учёных. Об этом говорится на странице Уполномоченного по защите государственного языка, передаёт УНН.

Сегодня Россия снова бьёт в самое сердце Украины. В центре Киева в результате российской атаки горит здание Национальной академии наук Украины, разрушены два этажа. Люди спасались, выбираясь из окон охваченного огнём здания и рискуя разбиться, чтобы не сгореть заживо. Сейчас уже говорят о двух погибших учёных, ещё с несколькими нет связи, есть раненые. Информация о жертвах уточняется 

- говорится в сообщении.

На странице отмечается, что этот удар — ещё одно напоминание о том, что российская агрессия направлена не только против наших городов и людей. Враг пытается уничтожать украинскую науку, образование, культуру — всё то, что формирует нашу национальную память и интеллектуальную основу государства.

Россия веками пыталась уничтожать украинских учёных, стирать украинский язык из науки, отрицать нашу самобытность. Сегодня она продолжает делать это ракетами и дронами. Мы должны беречь людей и одновременно беречь то, что они создают: украинское слово, науку, культуру, знания. Ведь это также то, за что сегодня воюет Украина 

- говорится в сообщении.

В результате удара по НАН Украины пострадал экс-секретарь СНБО Горбулин, его помощница погибла28.09.26, 17:14 • 14436 просмотров

Напомним 

В центре Киева вражеский дрон ударил по нежилому зданию. Произошёл пожар в Национальной академии наук. Есть пострадавшие и по меньшей мере один погибший человек. 

В Киеве предварительно один человек погиб, ещё 7 пострадали из-за российского удара в Шевченковском районе столицы. 

Антонина Туманова

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