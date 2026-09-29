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росія може кинути на фронт ще до 300 тисяч людей до кінця року – "Мадяр"

Київ • УНН

 • 4838 перегляди

рф розпочала приховану мобілізацію, заявив Роберт «Мадяр». До кінця 2026 року Москва може додатково залучити до 300 тисяч військових.

росія може кинути на фронт ще до 300 тисяч людей до кінця року – "Мадяр"

росія розпочала приховану мобілізацію і до кінця року може додатково відправити на фронт до 300 тисяч людей. Про це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив в інтерв'ю The Telegraph, пише УНН.

Деталі

За його словами, вже у жовтні українські військові очікують суттєвого збільшення чисельності особового складу російських військ на фронті.

Бровді зазначив, що нових людей росія може відправляти безпосередньо на передову практично без належної підготовки.

Україна готувалася до такого сценарію

Командувач СБС наголосив, що Україна очікувала можливого нарощування росією кількості військових та заздалегідь готувалася до такого розвитку подій.

За оцінкою Бровді, до кінця 2026 року росія може додатково залучити до бойових дій проти України до 300 тисяч людей.

росія вже почала додаткову мобілізацію - Зеленський28.09.26, 21:35 • 20084 перегляди

Степан Гафтко

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