$44.840.1351.140.01
ukenru
04:35 • 6310 перегляди
росія може кинути на фронт ще до 300 тисяч людей до кінця року – "Мадяр"
04:29 • 7600 перегляди
Макрон після удару рф по НАН: "Це нове свідчення зневаги російського режиму до науки та правди"Photo
03:49 • 10878 перегляди
ЗСУ знищили три російські танки за 65 км від фронту, хоча окупанти закопали їх у землю
02:37 • 17528 перегляди
У росії через тиждень після "виборів" так і не змогли опублікувати повні результати через "математичні суперечності"
01:57 • 18281 перегляди
ЗСУ перетворили радянські БТР-60 на роботів-камікадзе для прориву російської оборониPhoto
01:16 • 15968 перегляди
Україна вироблятиме ракети Aster 30 для однієї з найпотужніших систем ППО Європи
00:37 • 17334 перегляди
Як росіяни зробили свої "Герані" ще небезпечнішими і чому нова система краще працює вдень
23:42 • 15625 перегляди
росія вночі вдарила балістикою по Києву: пошкоджені адмінбудівля та навчальний заклад
28 вересня, 23:17 • 14192 перегляди
На кордоні з Україною у Польщі готуються до можливої гібридної атаки росії
28 вересня, 22:16 • 14116 перегляди
У Франції через два місяці повністю загасили найбільшу з 1949 року лісову пожежу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.2м/с
90%
757мм
Популярнi новини
Кличко подав заяву на тимчасову опіку над донькою після смерті Гайден Панеттьєрі28 вересня, 21:05 • 17465 перегляди
Бен Стіллер розповів, що допомогло йому врятувати шлюб після багаторічної розлуки28 вересня, 22:05 • 15139 перегляди
Президентка Молдови емоційно відреагувала на "навмисні" удари рф по Києву28 вересня, 22:56 • 9722 перегляди
Марія Шрайвер показала рідкісні фото молодшого сина від Арнольда ШварценеггераPhoto28 вересня, 23:06 • 14203 перегляди
Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"00:05 • 12044 перегляди
Публікації
“Дитина війни”: що реально дає статус і як його оформити28 вересня, 16:37 • 41560 перегляди
Удари рф по дата-центрах: чи залишать окупанти Україну без інтернету
Ексклюзив
28 вересня, 14:10 • 45277 перегляди
Федерація шахів закликає СБУ порушити справу про держзраду проти Подоляка через його призначення у керівництво FIDEPhotoVideo28 вересня, 13:51 • 44210 перегляди
Підробка медичних документів: чому клініка Odrex не надала Департаменту Одеської ОВА історію хвороби померлого пацієнта?
Ексклюзив
28 вересня, 09:18 • 87211 перегляди
Астропрогноз на 28 вересня - 4 жовтня: один із напруженіших тижнів року, ретроградна Венера та важливий період для України
Ексклюзив
28 вересня, 07:17 • 78728 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Мар'яна Безугла
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Донецька область
Луганська область
Реклама
УНН Lite
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін вперше стала мамою02:04 • 7304 перегляди
Алі Лартер вийшла на червону доріжку з 11-річною донькою, яку називають її "двійником"00:05 • 12140 перегляди
Марія Шрайвер показала рідкісні фото молодшого сина від Арнольда ШварценеггераPhoto28 вересня, 23:06 • 14297 перегляди
Бен Стіллер розповів, що допомогло йому врятувати шлюб після багаторічної розлуки28 вересня, 22:05 • 15233 перегляди
Кличко подав заяву на тимчасову опіку над донькою після смерті Гайден Панеттьєрі28 вересня, 21:05 • 17559 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Facebook
Золото
Фільм

У росії через тиждень після "виборів" так і не змогли опублікувати повні результати через "математичні суперечності"

Київ • УНН

 • 17540 перегляди

Через понад тиждень після голосування бракує даних майже про 6 млн виборців у 21 регіоні рф та окупованих територіях України. Аналітики пов’язують затримку з фальсифікаціями.

У росії через тиждень після "виборів" так і не змогли опублікувати повні результати через "математичні суперечності"

ЦВК росії через понад тиждень після голосування до держдуми так і не опублікувала повні дані з виборчих дільниць у низці регіонів рф та на окупованих територіях України. Електоральні аналітики пов'язують затримку з масштабними фальсифікаціями та "неусувними математичними суперечностями", повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

За даними електорального експерта Івана Шукшина, повні результати відсутні щодо 21 регіону росії та чотирьох окупованих українських регіонів. Зокрема, у курській області в системі "Вибори" не відображалося 84% даних, у якутії бракувало результатів із 10% дільниць, а в низці інших регіонів – із 2–6%.

Очолював НБУ і був в.о. голови Кабміну: Сергій Арбузов отримав мандат у держдумі рф27.09.26, 23:01 • 17858 переглядiв

Станом на вечір 27 вересня в оприлюднених ЦВК протоколах, за оцінкою експертів, бракувало даних про голосування майже 6 млн виборців. Шукшин назвав масштаб затримки з публікацією результатів безпрецедентним.

Аналітики заявляють про фальсифікації

Електоральний аналітик Роман Удот стверджує, що затримка виникла через "неусувні математичні суперечності", пов'язані з фальсифікаціями явки та результатів "єдиної росії" і "справедливої росії".

Окремо проблеми є з даними щодо окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. За словами експерта Бориса Овчинникова, ЦВК опублікувала там результати за округами, але не надала даних щодо окремих дільниць.

Водночас російська ЦВК уже оголосила розподіл мандатів: "єдина росія" отримала 349 із 450 місць у Держдумі, кпрф – 37, лдпр – 23, "нові люди" – 19, а "справедлива росія" – 17.

Лідер "Справедливої росії" визнав, що війна та її наслідки розчарували росіян у владі28.09.26, 04:57 • 19955 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Курська область
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Херсонська область
Україна