У росії через тиждень після "виборів" так і не змогли опублікувати повні результати через "математичні суперечності"

ЦВК росії через понад тиждень після голосування до держдуми так і не опублікувала повні дані з виборчих дільниць у низці регіонів рф та на окупованих територіях України. Електоральні аналітики пов'язують затримку з масштабними фальсифікаціями та "неусувними математичними суперечностями", повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

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За даними електорального експерта Івана Шукшина, повні результати відсутні щодо 21 регіону росії та чотирьох окупованих українських регіонів. Зокрема, у курській області в системі "Вибори" не відображалося 84% даних, у якутії бракувало результатів із 10% дільниць, а в низці інших регіонів – із 2–6%.

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Станом на вечір 27 вересня в оприлюднених ЦВК протоколах, за оцінкою експертів, бракувало даних про голосування майже 6 млн виборців. Шукшин назвав масштаб затримки з публікацією результатів безпрецедентним.

Аналітики заявляють про фальсифікації

Електоральний аналітик Роман Удот стверджує, що затримка виникла через "неусувні математичні суперечності", пов'язані з фальсифікаціями явки та результатів "єдиної росії" і "справедливої росії".

Окремо проблеми є з даними щодо окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. За словами експерта Бориса Овчинникова, ЦВК опублікувала там результати за округами, але не надала даних щодо окремих дільниць.

Водночас російська ЦВК уже оголосила розподіл мандатів: "єдина росія" отримала 349 із 450 місць у Держдумі, кпрф – 37, лдпр – 23, "нові люди" – 19, а "справедлива росія" – 17.

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