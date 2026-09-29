На кордоні з Україною у Польщі готуються до можливої гібридної атаки росії

У східних районах Польщі, які межують з Україною, посилюють готовність до можливих гібридних атак росії із застосуванням безпілотників або ракет. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

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У прикордонному Дорогуську місцеві жителі протягом одного дня тричі отримували попередження про можливий перетин кордону дроном або ракетою. Людей закликали бути готовими сховатися у разі загрози.

Рух через розташований приблизно за 2 км пункт пропуску на кордоні з Україною того дня тричі призупиняли. Під час одного з попереджень персонал пункту навіть евакуювали, а над населеним пунктом літали військові гелікоптери.

У Польщі побоюються нових атак росії

Тривога у регіоні посилилася після подій 13 вересня, коли на українському боці переходу Дорогуськ – Ягодин вибухнули 2 російські безпілотники. Вибухи було добре чути на території Польщі.

З'явилися нові неспокій і страх, бо тієї ночі в нашому селі було дуже добре чути ці вибухи. У нас ніколи раніше не було нічого подібного. Це був перший раз, коли завивали сирени – розповів мер Дорогуська Войцех Сава.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 17 вересня попередив, що росія може готувати гібридні удари із застосуванням дронів або ракет проти європейських країн, які підтримують Україну. За його словами, особливо вразливими найближчими місяцями можуть бути польські регіони біля українського кордону.

Побоювання Варшави стосуються як можливого випадкового перетину кордону російськими засобами ураження під час атак на Україну, так і навмисних провокацій. Європейські країни раніше також звинувачували росію у використанні інших методів гібридної війни – зокрема диверсій, кібератак та дезінформації.

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