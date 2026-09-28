Влучання ворожого дрона біля кордону з Польщею: ударною хвилею пошкоджено будівлю КПП "Ягодин" та на в’їзд в термінал
Київ • УНН
На Волині "Шахед" влучив біля пункту пропуску "Ягодин". Ударна хвиля пошкодила КПП, загиблих і травмованих немає.
У результаті атаки рф є влучання неподалік кордону з Республікою Польща, ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП на в’їзд в термінал. Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк, передає УНН.
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За словами Романюка, сьогодні під час повітряної тривоги у Камінь-Каширському та Ковельському районах області зафіксували один ворожий БпЛА типу "Шахед" (реактивний).
Є влучання неподалік кордону з Республікою Польща в с. Старовойтове (МПП "Ягодин"), Ковельського району. Ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП на в’їзд в термінал. Звернень щодо травмованих та загиблих не надходило
Голова Волинської ОВА закликав жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
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