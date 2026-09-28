Попадание вражеского дрона возле границы с Польшей: ударной волной повреждено здание КПП "Ягодин" и въезд в терминал

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В результате атаки рф есть попадание недалеко от границы с Республикой Польша, ударной волной повреждено помещение КПП на въезде в терминал. Об этом сообщил глава Волынской ОВА Роман Романюк, передает УНН.

Детали

По словам Романюка, сегодня во время воздушной тревоги в Камень-Каширском и Ковельском районах области зафиксировали один вражеский БпЛА типа "Шахед" (реактивный).

Есть попадание недалеко от границы с Республикой Польша в с. Старовойтово (МПП "Ягодин"), Ковельского района. Ударной волной повреждено помещение КПП на въезде в терминал. Обращений по поводу травмированных и погибших не поступало - сообщил Романюк.

Глава Волынской ОВА призвал жителей области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

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