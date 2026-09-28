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Удар рф по медцентру у Києві: відомо про трьох постраждалих

Київ • УНН

 • 1150 перегляди

У Голосіївському районі Києва через удар РФ по медцентру постраждали троє людей.

Удар рф по медцентру у Києві: відомо про трьох постраждалих

У результаті атаки рф по медичному центру в Києві відомо про трьох постраждалих, передає УНН із посиланням на ДСНС.

У Голосіївському районі внаслідок атаки рф по медичному центру 3 людей постраждали. Також на місці удару горіла покрівля 4-поверхового житлового будинку, розташованого поруч. У ході розвідки вогнеборці врятували мешканку будинку. Рятувальники ліквідували пожежу 

- йдеться у повідомленні.
Наслідки атаки рф на медцентр у Києві. Фото: ДСНС

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Антоніна Туманова

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