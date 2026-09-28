Удар рф по медцентру у Києві: відомо про трьох постраждалих
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва через удар РФ по медцентру постраждали троє людей.
У результаті атаки рф по медичному центру в Києві відомо про трьох постраждалих, передає УНН із посиланням на ДСНС.
У Голосіївському районі внаслідок атаки рф по медичному центру 3 людей постраждали. Також на місці удару горіла покрівля 4-поверхового житлового будинку, розташованого поруч. У ході розвідки вогнеборці врятували мешканку будинку. Рятувальники ліквідували пожежу
Ще один удар по центру Києва - є приліт у медцентр "Добробут"28.09.26, 15:48 • 21776 переглядiв
Разом із цим надзвичайники локалізували пожежу в будівлі корпусу НАН України у Шевченківському районі, де загинула одна людина та постраждали ще 6 осіб.
"Будуть іти далі, якщо їх не зупинити тут" - Зеленський показав нові кадри з Києва після удару росіян по медзакладу28.09.26, 16:37 • 1952 перегляди