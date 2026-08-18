Марьяна Безуглая

Народный депутат

Марьяна Владимировна Безуглая – политический и общественный деятель, народный депутат Украины 9-го созыва. Родилась в 1988 году в Киеве. Окончила Национальный медицинский университет имени Богомольца по специальности “Лечебное дело”. Интернатуру проходила в Украинской военно-медицинской академии. Несколько лет работала врачом. В 2015 году, как военнообязанная, была мобилизована и проходила службу в зоне АТО. После демобилизации работала в Военно-медицинском департаменте Минобороны, позже в Проектном офисе реформ при Минобороны. Руководила программой “Реформа системы медицинского обеспечения ВСУ”. В 2019 году была избрана в парламент от партии “Слуга народа”. В ВР занимала должность заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, председателя подкомитета по внедрению ценностей и стандартов НАТО, международного сотрудничества, а позже подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля. Возглавляла ВСК по расследованию дела “Вагнеровцев”. В 2024 году парламент снял Безуглую с должности председателя подкомитета, а позже и с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности. В том же году Безуглая заявила о выходе из фракции “Слуга народа”.