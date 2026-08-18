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Марьяна Безуглая

Народный депутат
Марьяна Владимировна Безуглая – политический и общественный деятель, народный депутат Украины 9-го созыва. Родилась в 1988 году в Киеве. Окончила Национальный медицинский университет имени Богомольца по специальности “Лечебное дело”. Интернатуру проходила в Украинской военно-медицинской академии. Несколько лет работала врачом. В 2015 году, как военнообязанная, была мобилизована и проходила службу в зоне АТО. После демобилизации работала в Военно-медицинском департаменте Минобороны, позже в Проектном офисе реформ при Минобороны. Руководила программой “Реформа системы медицинского обеспечения ВСУ”. В 2019 году была избрана в парламент от партии “Слуга народа”. В ВР занимала должность заместителя председателя Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, председателя подкомитета по внедрению ценностей и стандартов НАТО, международного сотрудничества, а позже подкомитета по вопросам демократического гражданского надзора и контроля. Возглавляла ВСК по расследованию дела “Вагнеровцев”. В 2024 году парламент снял Безуглую с должности председателя подкомитета, а позже и с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности. В том же году Безуглая заявила о выходе из фракции “Слуга народа”.
2015
Проходила службу в зоне АТО
2016
Демобилизовалась и начала работу в Минобороны
2019
Избрана народным депутатом от партии “Слуга народа”
2021
Возглавила ВСК ВР по расследованию дела “Вагнеровцев”, которая не смогла установить, кто дал команду отсрочить операцию против ЧВК
2024
Была отстранена от комитетских должностей в ВР и заявила о выходе из фракции “Слуги народа”
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