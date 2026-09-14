Зеленский назначил Гуменюка командующим Медицинских сил
Киев • УНН
Константин Гуменюк заменил Анатолия Казмирчука на должности командующего Медицинскими силами ВСУ. Ранее он был главным хирургом ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главного хирурга ВСУ Константина Гуменюка на должность командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины вместо Анатолия Казмирчука. Об этом говорится в соответствующих указах Зеленского, передает УНН.
Детали
Зеленский указом №909/2026 освободил Анатолия Казмирчука от должности командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины, а указом №910/2026 назначил на эту должность Константина Гуменюка.
Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса заявил, что "это решение Президент принял совместно с Главнокомандующим ВСУ".
"Гуменюк имеет заслуженный авторитет среди военных и доверие волонтерского сообщества. Впереди много работы и непростых задач. Главный приоритет на этой должности — сохранение жизни и здоровья украинского воина", — написал Палиса.
Что известно о Гуменюке
Константин Гуменюк — главный хирург Вооруженных сил Украины командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины, полковник медицинской службы, кандидат медицинских наук.
С 2001 года проходил службу в Военно-медицинском клиническом центре Воздушных сил и Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона. Прошел путь от должности ординатора отделения неотложной хирургии до начальника клиники эндоскопической хирургии и эндоскопической диагностики.
В мае 2014 года находился в зоне АТО, где служил старшим передовой врачебно-сестринской бригады в составе 95-й аэромобильной бригады, в 2015 году был ведущим хирургом 59-го военно-мобильного госпиталя близ Луганска. В 2017 году — главный хирург АТО, в 2018–2019 годах — главный хирург операции Объединенных сил. С 2019 года — главный хирург ВСУ.
В мае 2022 года в военном мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов под Бахмутом впервые в Украине выполнил современную лапароскопическую операцию по удалению почки при огнестрельном ранении с разрушением органа.
В ноябре 2023 года Зеленский назначил нового командующего Медицинскими силами ВСУ. В частности, на эту должность вместо Татьяны Остащенко заступил Анатолий Казмирчук — начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в городе Киеве.
В августе нардеп Марьяна Безуглая заявляла, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый отстранил Казмирчука, которого она назвала "человеком Сырского" — бывшего главкома ВСУ, уволенного с должности в июле.
Безуглая также называла Казмирчука "автором приказов относительно "всех годных".
Напомним
Министерство обороны Украины внедрило единый электронный амбулаторный журнал в Медицинской информационной системе ВСУ (МИС ВСУ), который заменит 11 бумажных медицинских журналов.