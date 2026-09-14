Зеленский назначил Гуменюка командующим Медицинских сил

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главного хирурга ВСУ Константина Гуменюка на должность командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины вместо Анатолия Казмирчука. Об этом говорится в соответствующих указах Зеленского, передает УНН.

Детали

Зеленский указом №909/2026 освободил Анатолия Казмирчука от должности командующего Медицинскими силами Вооруженных сил Украины, а указом №910/2026 назначил на эту должность Константина Гуменюка.

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса заявил, что "это решение Президент принял совместно с Главнокомандующим ВСУ".

"Гуменюк имеет заслуженный авторитет среди военных и доверие волонтерского сообщества. Впереди много работы и непростых задач. Главный приоритет на этой должности — сохранение жизни и здоровья украинского воина", — написал Палиса.

Что известно о Гуменюке

Константин Гуменюк — главный хирург Вооруженных сил Украины командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины, полковник медицинской службы, кандидат медицинских наук.

С 2001 года проходил службу в Военно-медицинском клиническом центре Воздушных сил и Военно-медицинском клиническом центре Центрального региона. Прошел путь от должности ординатора отделения неотложной хирургии до начальника клиники эндоскопической хирургии и эндоскопической диагностики.

В мае 2014 года находился в зоне АТО, где служил старшим передовой врачебно-сестринской бригады в составе 95-й аэромобильной бригады, в 2015 году был ведущим хирургом 59-го военно-мобильного госпиталя близ Луганска. В 2017 году — главный хирург АТО, в 2018–2019 годах — главный хирург операции Объединенных сил. С 2019 года — главный хирург ВСУ.

В мае 2022 года в военном мобильном госпитале в одном из прифронтовых городов под Бахмутом впервые в Украине выполнил современную лапароскопическую операцию по удалению почки при огнестрельном ранении с разрушением органа.

В ноябре 2023 года Зеленский назначил нового командующего Медицинскими силами ВСУ. В частности, на эту должность вместо Татьяны Остащенко заступил Анатолий Казмирчук — начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в городе Киеве.

В августе нардеп Марьяна Безуглая заявляла, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый отстранил Казмирчука, которого она назвала "человеком Сырского" — бывшего главкома ВСУ, уволенного с должности в июле.

Безуглая также называла Казмирчука "автором приказов относительно "всех годных".

Напомним

Министерство обороны Украины внедрило единый электронный амбулаторный журнал в Медицинской информационной системе ВСУ (МИС ВСУ), который заменит 11 бумажных медицинских журналов.