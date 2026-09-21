Пробежал 4 200 км, чтобы привлечь внимание к войне в Украине — во Львове швейцарский спортсмен завершил 60-дневный марафон

Швейцарский ультрамарафонец и благотворитель Фредерик Сплендор преодолел более 4 200 км через 14 европейских стран — от Монако до Львова, чтобы привлечь внимание мира к войне и продемонстрировать свою солидарность с украинцами. Сегодня, в Международный день мира, Фредерик завершил свой марафон "Beyond Borders: Monaco to Ukraine", передает УНН со ссылкой на Львовский городской совет.

Детали

Ультрамарафонец и благотворитель Фредерик Сплендор в спортивном снаряжении стоит на территории Лычаковского военного кладбища. Он сложил руки перед собой и сосредоточенно и немного задумчиво смотрит вдаль. На заднем плане видно много украинских флагов, которые развеваются над могилами павших военных.

Во Львове спортсмена встретили на Лычаковском военном кладбище — месте, где особенно ощущается цена украинской свободы. Здесь Фредерик почтил память всех павших Защитников и Защитниц Украины. Особенно его поразило, что многие павшие военные — это молодые парни, отдавшие свои жизни за независимость.

"Путь от Монако до этого места занял 60 дней. Я преодолевал маршрут с украинскими цветами на рюкзаке, и я счастлив быть в Украине. Но, в то же время, мне очень грустно… Ведь некоторые из людей, которым посвящено это место памяти, были младше меня… Надеюсь, вы положите конец этой войне, и дети всех присутствующих здесь (павших военных — прим. авт.) никогда не узнают, что такое война. Я верю в украинский народ", — сказал Фредерик.

Свой марафон 33-летний Фредерик начал в Монако 24 июля. Он преодолел тысячи километров, чтобы привлечь внимание европейского сообщества к российской вооруженной агрессии против Украины и собрать средства на гуманитарную помощь украинцам. В отдельные дни спортсмен преодолевал по 70−100 км, а первый и самый сложный этап маршрута пролегал через Альпы.

"Я стартовал в Монако, затем были Франция, Италия, Швейцария — моя страна, Лихтенштейн, Австрия, Германия, снова Италия, Словения, Венгрия, Хорватия, Словакия, Польша, а теперь — Украина. Я преодолел этот путь пешком — только благодаря собственным ногам и сердцу.

Думаю, это действительно самое длинное мое путешествие, хотя у меня уже был подобный опыт в США, когда я пересек путь от Мексики до Канады. Там расстояние было немного меньше, но цифры не имеют решающего значения — для меня важнее смысл и цель моего бега. Я хотел сделать это, чтобы помочь. Я просто бегун. У меня нет политической власти или большого состояния. У меня есть только ноги и сердце, и я хотел сделать что-то, чтобы помочь украинскому народу. Поэтому я также занимаюсь благотворительным сбором средств и продолжу это делать и после сегодняшнего дня — чтобы помочь людям пережить войну и зиму. И я надеюсь, что война скоро закончится", — поделился Фредерик.

Он также подчеркнул, что несмотря на жару, в частности в горах, и физическую усталость, он очень рад, что сегодня имеет возможность быть именно здесь, в Украине — европейской стране.

"Я хотел бежать именно в Украину, потому что Украина — это Европа. И я хотел бежать в страну, где продолжается война. От Швейцарии до Украины — всего 1700 километров. Это не так уж и далеко. Хотя пришлось преодолевать горы, расстояние на самом деле небольшое. А люди в Швейцарии или, возможно, во Франции и Италии забывают, что это совсем рядом", — подытожил Фредерик.

К слову, во время маршрута спортсмен также проводил встречи с украинцами и представителями местных общин. В частности, в Будапеште состоялась встреча возле мемориала "Туфли на набережной Дуная".

Важно, что благотворительная составляющая проекта реализуется через швейцарскую ассоциацию Au-delà de l'Effort. Собранные средства направляют в фонд Chaîne du Bonheur (Swiss Solidarity) на поддержку украинцев, пострадавших от войны. Деньги планируют направить на гуманитарные нужды, восстановление жилья, медицинскую помощь и образование. Цель кампании — собрать около 140 тысяч евро.

Справка

Фредерик Сплендор — швейцарский ультрамарафонец и благотворитель, бывший профессиональный пожарный, который стал известен благодаря масштабным спортивным марафонам ради помощи другим. Он является чемпионом Швейцарии 2023 года на дистанции 100 км и вице-чемпионом страны 2024 года. Его личный рекорд в марафоне составляет около 2 часов 22 минут. В 2018 году спортсмен самостоятельно преодолел около 4,3 тыс. км по Pacific Crest Trail в США.