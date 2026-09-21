Пробіг 4 200 км, щоб привернути увагу до війни в Україні - у Львові швейцарський спортсмен завершив 60-денний марафон

Швейцарський ультрамарафонець і благодійник Фредерік Сплендор здолав понад 4 200 км через 14 європейських країн — від Монако до Львова, щоб привернути увагу світу до війни та показати свою солідарність з українцями. Сьогодні, у Міжнародний день миру, Фредерік завершив свій марафон "Beyond Borders: Monaco to Ukraine", передає УНН із посиланням на Львівську міську раду.

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Ультрамарафонець і благодійник Фредерік Сплендор зі спортивним спорядженням стоїть на території Личаківського військового цвинтаря. Він склав руки перед собою та зосереджено і трохи задумливо дивиться вдалечінь. На задньому плані видно багато українських прапорів, які майорять над могилами полеглих військових.

У Львові спортсмена зустріли на Личаківському військовому цвинтарі — місці, де особливо відчувається ціна української свободи. Тут Фредерік вшанував пам’ять усіх полеглих Захисників і Захисниць України. Особливо його вразило, що багато полеглих військових — це молоді хлопці, які віддали своє життя за незалежність.

"Шлях від Монако до цього місця зайняв 60 днів. Я долав маршрут з українськими кольорами на рюкзаку, і я щасливий бути в Україні. Але, водночас, мені дуже сумно… Адже дехто з людей, яким присвячене це місце пам’яті, були молодшими за мене… Сподіваюся, ви покладете край цій війні, і діти всіх присутніх тут(полеглих військових — авт.)ніколи не дізнаються, що таке війна. Я вірю в український народ", — сказав Фредерік.

Свій марафон 33-річний Фредерік розпочав у Монако 24 липня. Він здолав тисячі кілометрів, аби привернути увагу європейської спільноти до російської збройної агресії проти України та зібрати кошти на гуманітарну допомогу українцям. В окремі дні спортсмен долав по 70−100 км, а перший і найскладніший етап маршруту пролягав через Альпи.

"Я стартував у Монако, потім були Франція, Італія, Швейцарія — моя країна, Ліхтенштейн, Австрія, Німеччина, знову Італія, Словенія, Угорщина, Хорватія, Словаччина, Польща, а тепер — Україна. Я долав цей шлях пішки — лише завдяки власним ногам і серцю.

Гадаю, це справді найдовша моя подорож, хоча я вже мав подібний досвід у США, коли перетнув шлях від Мексики до Канади. Там відстань була трохи меншою, але цифри не мають вирішального значення — для мене важливіші сенс і мета мого бігу. Я хотів зробити це, щоб допомогти. Я просто бігун. У мене немає політичної влади чи великих статків. У мене є лише ноги й серце, і я хотів зробити щось, щоб допомогти українському народу. Тому я також займаюся благодійним збором коштів і продовжуватиму це робити й після сьогоднішнього дня — щоб допомогти людям пережити війну та зиму. І я сподіваюся, що війна скоро закінчиться", — поділився Фредерік.

Він також наголосив, що попри спеку, зокрема в горах, та фізичну втому, він дуже радий, що сьогодні має можливість бути саме тут, в Україні — європейській країні.

"Я хотів бігти саме до України, бо Україна — це Європа. І я хотів бігти до країни, де триває війна. Від Швейцарії до України — лише 1700 кілометрів. Це не так вже й далеко. Хоча довелося долати гори, відстань насправді невелика. А люди у Швейцарії, чи, можливо, у Франції та Італії, забувають, що це зовсім поруч", — підсумував Фредерік.

До слова, під час маршруту спортсмен також проводив зустрічі з українцями та представниками місцевих громад. Зокрема, у Будапешті відбулася зустріч біля меморіалу "Взуття на березі Дунаю".

Важливо, що благодійна складова проєкту реалізується через швейцарську асоціацію Au-delà de l'Effort. Зібрані кошти спрямовують до фонду Chaîne du Bonheur (Swiss Solidarity) на підтримку українців, які постраждали від війни. Гроші планують скерувати на гуманітарні потреби, відновлення житла, медичну допомогу та освіту. Мета кампанії — зібрати близько 140 тисяч євро.

Довідка

Фредерік Сплендор — швейцарський ультрамарафонець та благодійник, колишній професійний пожежник, який став відомим завдяки масштабним спортивним марафонам задля допомоги іншим. Він є чемпіоном Швейцарії 2023 року на дистанції 100 км та віцечемпіоном країни 2024 року. Його особистий рекорд у марафоні становить близько 2 годин 22 хвилин. У 2018 році спортсмен самостійно подолав близько 4,3 тис. км по Pacific Crest Trail у США.