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Опалення

Українці готуються до найважчої воєнної зими через загрозу тривалих відключень світла, тепла і води – Bloomberg

Київ • УНН

 • 15839 перегляди

рф могла скоротити запуски балістичних ракет, накопичуючи їх для зимових ударів по енергетиці. Україні бракує ракет для Patriot.

Українці готуються до найважчої воєнної зими через загрозу тривалих відключень світла, тепла і води – Bloomberg

Україна готується до зими, яка може стати найважчою від початку повномасштабної війни через загрозу нових масованих російських ударів по енергетичній і тепловій інфраструктурі. росія останнім часом скоротила застосування балістичних ракет, що може свідчити про їх накопичення перед холодним періодом, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Побоювання посилилися після минулої зими, коли тривалі морози та російські удари призводили до багатоденних перебоїв з електроенергією, опаленням і водопостачанням у великих містах. У Києві температура опускалася нижче -20°C, а частина мешканців Троєщини залишалася без централізованого опалення.

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На тлі очікуваних атак українці вже готують резервні варіанти. Частина людей переїжджає до будинків із автономним опаленням, купує генератори, теплий одяг і дрова. За словами однієї зі співрозмовниць Bloomberg, ціни на дрова за рік зросли приблизно на 70-80%.

Україні бракує ракет для Patriot

Однією з головних проблем залишається дефіцит засобів протиповітряної оборони, передусім ракет-перехоплювачів для систем Patriot, необхідних для боротьби з російською балістикою.

З серпня росія значно скоротила застосування балістичних ракет на користь реактивних безпілотників. Bloomberg зазначає, що це може вказувати на накопичення ракет для ударів по українській енергетиці та системах опалення в холодний період, який зазвичай починається наприкінці жовтня або на початку листопада.

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Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україні для проходження зими потрібно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів Patriot. Європейські союзники планують порушити питання додаткових поставок під час зустрічей у Нью-Йорку цього тижня.

Підготовка уряду

Український уряд тим часом готується до найгіршого сценарію. Влада планує розширити мережу "Пунктів незламності", а європейські партнери передають запасні частини для електростанцій та обладнання для систем опалення.

За даними Bloomberg, енергетична інфраструктура України зараз краще захищена від російських ударів, ніж раніше. Водночас союзники Києва побоюються, що росія спробує використати зимові атаки на критичну інфраструктуру для посилення тиску на Україну.

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Степан Гафтко

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