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ЄС готує Україні рекордну підтримку на тлі важкої зими: чим допоможуть Києву

Київ • УНН

 • 20857 перегляди

ЄС посилить гуманітарну, енергетичну та військову підтримку України. Союз також планує доставити ракети Patriot і закрити санкційні лазівки.

ЄС готує Україні рекордну підтримку на тлі важкої зими: чим допоможуть Києву

Європейський Союз готується надати Україні найпотужнішу підтримку за весь час повномасштабної війни на тлі очікуваної складної зими. Про це 16 вересня заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого традиційного щорічного звернення, передає УНН.

Деталі

Наше завдання незмінне - підтримувати Україну настільки сильно, наскільки можемо

- заявила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії наголосила, що насамперед ЄС разом із партнерами надаватиме Україні гуманітарну допомогу та працюватиме над зміцненням постачання електроенергії і тепла.

Окремим напрямом стане посилення української протиповітряної оборони. Фон дер Ляєн повідомила, що минулого тижня вперше схвалили закупівлю американських ракет-перехоплювачів Patriot. Тепер, за її словами, їх необхідно якнайшвидше доставити Україні.

Водночас ЄС прагне зменшувати залежність від одного постачальника засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Для цього Євросоюз планує спільно з Україною розробити доступну модульну систему протиракетної оборони.

Крім того, за словами фон дер Ляєн, кошти, що залишилися в межах програми SAFE, планують спрямувати на створення нової програми спільних проєктів з українськими компаніями.

Ще одним напрямом підтримки України президентка Єврокомісії назвала посилення тиску на росію. При цьому вона зазначила, що ЄС не обов’язково потребує нових санкцій, а одним із ключових завдань має стати ефективне виконання вже чинних обмежень та закриття можливостей для їх обходу. За словами фон дер Ляєн, росія намагається обходити санкційні обмеження, тому Євросоюз має зосередитися на ліквідації відповідних лазівок.

Нагадаємо

На початку червня 2026 року президент України Володимир Зеленський закликав ЄС швидко використати розблоковані 6 млрд євро та підготувати зимовий пакет допомоги.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніСвіт
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Енергетика
Війна в Україні
Європейська комісія
MIM-104 Patriot
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Україна